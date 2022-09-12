"Укрпошта" анонсувала випуск маркованого конверта "Ласкаво просимо до пекла"

В рамках випуску "воєнних" марок “Укрпошта” створить марковий конверт "Ласкаво просимо до пекла" присвячений контрнаступу ЗСУ, який розвернувся з початку вересня. Про це у Facebook повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

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"Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трішки вас розвантажити. Але, завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє "Укрпошта". Ми додали до колекції символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла". Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги", — прокоментував Смілянський.

"Ласкаво просимо до пекла" стане першим марковим конвертом військового часу. За його дизайн проголосувало понад 200 000 українців. На ньому розмістять нову марку "Тризуб". Точну дату запуску продажів "Укрпошта" повідомить згодом.

Напередодні компанія випустила марку "Пес Патрон". Автором поштового випуску став дизайнер-ілюстратор Олександр Нікітюк, учасник конкурсу "Укрпошти" на кращий дизайн поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".

До цього, 24 серпня в продажу з'явилася нова поштова марка "Вільні. Незламні. Непереможні", випущена до Дня незалежності України.

Крім того, "Укрпошта" вже випустила для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України", її тираж - 5 мільйонів екземплярів, проте діють обмеження на продаж.