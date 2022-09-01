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Купити марку "Пес Патрон" вже можна на шістьох платформах

Купити марку "Пес Патрон" вже можна на шістьох платформах
Урочисте спецпогашення марки пройшло за участі Зеленського та першокласників Ірпінської СЗШ I-III. Фото: пресслужба "Укрпошти".

1 вересня стартував продаж поштового випуску "Пес Патрон", присвяченого псу, який допомагає ДСНС розміновувати території України. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

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Марковий аркуш містить 8 різних за сюжетом поштових марок із зображенням пса Патрона. Автором поштового випуску став дизайнер-ілюстратор Олександр Нікітюк, учасник конкурсу "Укрпошти" на кращий дизайн поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".

Поштовий випуск "Пес Патрон" можна придбати у поштових відділеннях міст і сіл України. Марковий аркуш та тематичний мерч також можна придбати онлайн на таких платформах:

При цьому діють обмеження: 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.

Також є можливість придбати продукцію на міжнародних майданчиках:

Максимум можна замовити 2 набори зі спецпогашенням відразу. Аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах ДСНС. Тираж — 1 млн аркушів.

"Компанія планує зібрати понад 1 млн євро від продажу поштових марок із легендарним псом-розмінувальником для придбання машини механізованого розмінування на дистанційному управлінні та допомогу притулкам для тварин", — додали в "Укрпошті".

Нагадаємо, 24 серпня в продажу з'явилася нова поштова марка "Вільні. Незламні. Непереможні", випущена до Дня незалежності України.

Крім того, "Укрпошта" вже випустила для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України", її тираж - 5 мільйонів екземплярів, проте діють обмеження на продаж. 

Автор:
Віта Молодан