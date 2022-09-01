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Категория
Общество
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Купить марку "Пес Патрон" уже можно на шести платформах

Купить марку "Пес Патрон" уже можно на шести платформах
Торжественное спецпогашение марки прошло при участии Зеленского и первоклассников Ирпенской СОШ I-III. Фото: пресс-служба "Укрпочты".

1 сентября стартовала продажа почтового выпуска "Пес Патрон", посвященного псу, который помогает ГСЧС разминировать территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

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Марковый лист содержит 8 разных по сюжету почтовых марок с изображением пса Патрона. Автором почтового выпуска стал дизайнер-иллюстратор Александр Никитюк, участник конкурса "Укрпочты" на лучший дизайн почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!".

Почтовый выпуск "Пес Патрон" можно приобрести в почтовых отделениях городов и сел Украины. Марковый лист и тематический мерч можно приобрести онлайн на следующих платформах:

При этом действуют ограничения: 5 марковых листов, 5 художественных конвертов и 5 листовок в одном заказе.

Также есть возможность приобрести продукцию на международных площадках:

Максимум можно заказать 2 набора со спецпогашением сразу. Лист содержит 8 марок, изображающих будни Патрона на службе в рядах ГСЧС. Тираж – 1 млн листов.

"Компания планирует собрать более 1 млн евро от продажи почтовых марок с легендарным псом-разминировщиком для приобретения машины механизированного разминирования на дистанционном управлении и помощи приютам для животных", - добавили в "Укрпочте".

Напомним, 24 августа в продаже появилась новая почтовая марка "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", выпущенная ко Дню независимости Украины.

Кроме того, "Укрпочта" уже выпустила для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины", ее тираж - 5 миллионов экземпляров, однако действуют ограничения на продажу.

Автор:
Вита Молодан