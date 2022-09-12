В Мінреінтеграції розповіли, коли почнуть виплачувати пенсії на звільнених територіях Харківщини

Пересувні відділення “Укрпошти” почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка наступного тижня.

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Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Протягом наступного тижня "Укрпошта" готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський додав, що пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка.

"На етапі вирішення перебуває також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й вони найближчим часом будуть усунуті. Пенсії отримають всі", - каже він.

Нагадаємо, що у Кабміні запропонували збільшити пенсії за рахунок меценатів.