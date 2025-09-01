Середня зарплата в Україні у липні склала 26,5 тисячі гривень: в яких регіонах платять найбільше

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 року склала 26 499 гривень. Найвищий рівень середньої зарплати зафіксовано у Києві – 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Де найвищі та найнижчі зарплати

За даними відомства, найвищі показники середньої зарплати зафіксовано у:

м. Київ – 40 546 грн;

Луганська область – 34 553 грн;

Дніпропетровська область – 27 413 грн.

Натомість найнижчі середні зарплати отримували у:

Чернігівській області – 19 920 грн;

Кіровоградській області – 19 522 грн;

Чернівецькій області – 19 202 грн.

У Держстаті наголосили, що рівень зарплат залежить від структури економіки регіону, кількості підприємств та їхньої спеціалізації.

Як приклад, у відомстві навели Луганську область, де більшість підприємств - це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває.

Крім того, у липні рівень зарплати зростає через сезонні виплати в бюджетних установах – "відпускні" та премії за півріччя.

Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період (місяць, квартал, рік).

Держстат наголосив, що методологія обчислення середньої зарплати відповідає європейським стандартам.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам. Майже 2 тисячі компаній не виплатили працівникам зарплатню. Найчастіше боргують державні підприємства та акціонерні товариства. Найбільше проваджень відкрито на Сумщині, у Києві та Дніпропетровщині.