Запланована подія 2

Новини
Майже дві тисячі компаній заборгували зарплату працівникам: де найбільше

зарплата
1 983 компанії заборгували зарплату працівникам цьогоріч / Depositphotos

В Україні станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам. Майже 2 тисячі компаній не виплатили працівникам зарплатню. Найчастіше боргують державні підприємства та акціонерні товариства. Найбільше проваджень відкрито на Сумщині, у Києві та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

1 983 компанії заборгували зарплату

Зазначається, що 35 471 провадження щодо боргів по заробітній платі відкрито в Україні станом на початок серпня 2025 року. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року.

За даними аналітиків, загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.

Найчастіше боржниками є державні підприємства

В "Опендатабот" зауважують, що найчастіше боржниками є державні підприємства — 11 562 (33%), акціонерні товариства — 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю — 6 298 (18%).

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг — 1 015.

Крім того, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

А серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають 2 компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно.

Чим займаються компанії, що мають борги по зарплаті

За даними "Опендатабот", найчастіше зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому місці серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%.

Де найбільше затримують зарплату

Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області — 6 305, на другому місці столиця — 3 784, на третьому — Дніпропетровщина з 2 456 провадженнями.

У 56% випадків зарплатню боргують чоловікам, ще 44% припадає на жінок.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон №8222, який запроваджує єдині підходи до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад і системи грейдів.

Автор:
Світлана Манько