Грейди та класифікація посад у держслужбі: Зеленський підписав закон про нову систему оплати праці

Президент Володимир Зеленський підписав закон №8222, який запроваджує єдині підходи до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад і системи грейдів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту.

Оплата праці держслужбовців зміниться

Закон передбачає чітке розділення зарплати на фіксовану і варіативну частини, що забезпечить більшу прозорість і справедливість у виплатах.

Цей крок є важливою частиною реформ та зобов’язань України перед ЄС у рамках програми Ukraine Facility на 2024–2027 роки.

Закон передбачає:

класифікацію посад державної служби;

впровадження системи грейдів;

чітке розділення заробітної плати на фіксовану (не менше 70%) та варіативну (не більше 30%) частини.

Згідно з пояснювальною запискою, закон спрямований на реформування оплати праці державних службовців шляхом запровадження прозорої системи на основі класифікації посад та грейдів. Він посилює роль посадового окладу, обмежує необґрунтовані виплати і допомагає оптимізувати чисельність працівників держорганів.

Прогноз результатів

Упровадження цього законопроєкту дозволить уніфікувати підходи до визначення рівня оплати праці державних службовців. Запровадження гідних і рівних умов винагороди на основі класифікації посад — з урахуванням рівня відповідальності та функціонального навантаження — сприятиме підвищенню привабливості державної служби як кар’єрного шляху. Це, своєю чергою, зміцнить імідж держави як сучасного та конкурентоспроможного роботодавця і підвищить ефективність функціонування органів державної влади.

Нагадаємо, за підсумками четвертого кварталу 2024 року в Україні відзначено подальше скорочення чисельності державних службовців. Зокрема, фактична кількість держслужбовців становила 156 276 осіб, що на 1 443 менше порівняно з попереднім кварталом.