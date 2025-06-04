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Грейди та класифікація посад у держслужбі: Зеленський підписав закон про нову систему оплати праці
Президент Володимир Зеленський підписав закон №8222, який запроваджує єдині підходи до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад і системи грейдів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту.
Оплата праці держслужбовців зміниться
Закон передбачає чітке розділення зарплати на фіксовану і варіативну частини, що забезпечить більшу прозорість і справедливість у виплатах.
Цей крок є важливою частиною реформ та зобов’язань України перед ЄС у рамках програми Ukraine Facility на 2024–2027 роки.
Закон передбачає:
- класифікацію посад державної служби;
- впровадження системи грейдів;
- чітке розділення заробітної плати на фіксовану (не менше 70%) та варіативну (не більше 30%) частини.
Згідно з пояснювальною запискою, закон спрямований на реформування оплати праці державних службовців шляхом запровадження прозорої системи на основі класифікації посад та грейдів. Він посилює роль посадового окладу, обмежує необґрунтовані виплати і допомагає оптимізувати чисельність працівників держорганів.
Прогноз результатів
Упровадження цього законопроєкту дозволить уніфікувати підходи до визначення рівня оплати праці державних службовців. Запровадження гідних і рівних умов винагороди на основі класифікації посад — з урахуванням рівня відповідальності та функціонального навантаження — сприятиме підвищенню привабливості державної служби як кар’єрного шляху. Це, своєю чергою, зміцнить імідж держави як сучасного та конкурентоспроможного роботодавця і підвищить ефективність функціонування органів державної влади.
Нагадаємо, за підсумками четвертого кварталу 2024 року в Україні відзначено подальше скорочення чисельності державних службовців. Зокрема, фактична кількість держслужбовців становила 156 276 осіб, що на 1 443 менше порівняно з попереднім кварталом.