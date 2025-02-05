В Україні скорочується кількість державних службовців: результати моніторингу за четвертий квартал 2024 року

За підсумками четвертого кварталу 2024 року в Україні зафіксовано подальше скорочення кількості державних службовців.

За даними Національного агентства з питань державної служби (НАДС), фактична кількість працюючих держслужбовців склала 156 276 осіб, що на 1 443 менше, ніж у попередньому кварталі.

Основні тенденції

Скорочення персоналу: у третьому кварталі 2024 року кількість держслужбовців зменшилася на 372 особи, тоді як у четвертому кварталі цей показник зріс майже вчетверо – на 1 443.

Збільшення скорочених посад: за штатним розписом кількість посад держслужби становить 192 172, з яких 31 167 – вакантні. У четвертому кварталі було скорочено 4 524 посади, що більше, ніж у попередньому кварталі (1 942).

Динаміка вакансій: кількість вакантних посад держслужби скоротилася на 2 131, що перевищує показник третього кварталу (1 547).

Зменшення кількості чоловіків на держслужбі: у четвертому кварталі їх стало менше на 639 осіб (майже 2% від загальної чисельності), тоді як у третьому кварталі показник скорочення становив 413 осіб.

Зазначається, що НАДС публікує оновлені статистичні дані через онлайн-дашборд, що дозволяє відстежувати інформацію про кількість працівників держслужби, вакантні посади, мобілізованих, осіб у відпустці для догляду за дитиною, тих, хто виїхав за кордон, тощо. Дані оновлюються щоквартально.

Додамо, раніше в НАДС повідомляли про зростання конкурентоспроможності зарплат у державному секторі.