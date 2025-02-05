В Украине сокращается количество государственных служащих: результаты мониторинга за четвертый квартал 2024 года

По итогам четвертого квартала 2024 г. в Украине зафиксировано дальнейшее сокращение количества государственных служащих.

По данным Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС), фактическое количество работающих госслужащих составило 156 276 человек, что на 1 443 меньше, чем в предыдущем квартале.

Основные тенденции

Сокращение персонала : в третьем квартале 2024 года количество госслужащих уменьшилось на 372 человека, тогда как в четвертом квартале этот показатель вырос почти в четыре раза – на 1 443 человека.

Увеличение сокращенных должностей : по штатному расписанию количество должностей госслужбы составляет 192 172, из которых 31 167 – вакантные. В четвертом квартале было сокращено 4524 должности, что больше, чем в предыдущем квартале (1942).

Динамика вакансий : количество вакантных должностей госслужбы сократилось на 2131, что превышает показатель третьего квартала (1547).

Уменьшение числа мужчин на госслужбе : в четвертом квартале их стало меньше на 639 человек (почти 2% от общей численности), тогда как в третьем квартале показатель сокращения составил 413 человек.

Отмечается, что НАДС публикует обновленные статистические данные через онлайн-дашборд, что позволяет отслеживать информацию о количестве работников госслужбы, вакантных должностях, мобилизованных, лиц в отпуске по уходу за ребенком, выехавших за границу и т.д. Данные обновляются ежеквартально.

Добавим, ранее в НАГС сообщали о росте конкурентоспособности зарплат в государственном секторе.