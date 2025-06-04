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Грейды и классификация должностей в госслужбе: Зеленский подписал закон о новой системе оплаты труда

гривна
Как изменится зарплата госслужащих / Depositphotos

Президент Владимир Зеленский подписал закон №8222, вводящий единые подходы к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и системы грейдов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на карточку законопроекта.

Оплата труда госслужащих изменится

Закон предусматривает четкое разделение зарплаты на фиксированную и вариативную части, что обеспечит большую прозрачность и справедливость в выплатах.

Этот шаг является важной частью реформ и обязательств Украины перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Закон предусматривает:

  • классификацию должностей государственной службы;
  • внедрение системы грейдов;
  • четкое разделение заработной платы на фиксированную (не менее 70%) и вариативную (не более 30%) части.

Согласно пояснительной записке, закон направлен на реформирование оплаты труда государственных служащих путем введения прозрачной системы на основе классификации должностей и грейдов. Он усиливает роль должностного оклада, ограничивает необоснованные выплаты и помогает оптимизировать численность работников госорганов.

Прогноз результатов

Внедрение этого законопроекта позволит унифицировать подходы к определению уровня оплаты труда государственных служащих. Введение достойных и равных условий вознаграждения на основе классификации должностей с учетом уровня ответственности и функциональной нагрузки будет способствовать повышению привлекательности государственной службы как карьерного пути. Это в свою очередь укрепит имидж государства как современного и конкурентоспособного работодателя и повысит эффективность функционирования органов государственной власти.

Напомним, по итогам четвертого квартала 2024 года в Украине отмечено дальнейшее сокращение численности государственных служащих. В частности, фактическое количество госслужащих составило 156 276 человек, что на 1 443 меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Автор:
Ольга Опенько