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Госслужащие будут получать надбавку за знание английского языка
Правительство утвердило порядок выплаты государственным служащим надбавки за владение английским языком. Прибавка в размере 10% оклада будет начисляться тем, кто имеет уровень владения языком не ниже В2 (Upper-Intermediate) по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).
Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.
Что известно о прибавке за знание языка
Надбавка будет выплачиваться за фактически отработанное время после предоставления подтверждающих документов и в пределах бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда государственных органов.
Это решение будет способствовать мотивации госслужащих к изучению английского языка и его применению в работе.
Данное Постановление КМУ вступит в силу одновременно со вступлением в силу части шестой статьи 4 ЗУ "О применении английского языка в Украине" № 3760-IX и будет действовать в течение четырех лет.
Особый статус английского языка
В июне 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3760-IX "О применении английского языка в Украине", который придает английскому статус языка международного общения.
Закон определяет категории должностей, для которых знание английского является обязательным. В частности это касается претендентов на должности государственной службы категории "А", а также отдельных должностей категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливает Кабинет министров.
Напомним, 28 июня 2023 года Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающего обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.
Кабинет министров утвердил перечень должностей государственной службы, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком
К таким относятся:
- государственные служащие категории "А";
- государственные служащие категорий "Б" и "В", список которых устанавливается правительством;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
- военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;
- полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, представители начальствующего состава других правоохранительных органов и начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается правительством;
- прокуроры;
- работники налоговых и таможенных органов, список которых устанавливается правительством;
- руководители хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается правительством.