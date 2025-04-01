Госслужащие будут получать надбавку за знание английского языка

Правительство утвердило порядок выплаты государственным служащим надбавки за владение английским языком. Прибавка в размере 10% оклада будет начисляться тем, кто имеет уровень владения языком не ниже В2 (Upper-Intermediate) по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

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Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Что известно о прибавке за знание языка

Надбавка будет выплачиваться за фактически отработанное время после предоставления подтверждающих документов и в пределах бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда государственных органов.

Это решение будет способствовать мотивации госслужащих к изучению английского языка и его применению в работе.

Данное Постановление КМУ вступит в силу одновременно со вступлением в силу части шестой статьи 4 ЗУ "О применении английского языка в Украине" № 3760-IX и будет действовать в течение четырех лет.

Особый статус английского языка

В июне 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3760-IX "О применении английского языка в Украине", который придает английскому статус языка международного общения.

Закон определяет категории должностей, для которых знание английского является обязательным. В частности это касается претендентов на должности государственной службы категории "А", а также отдельных должностей категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливает Кабинет министров.

Напомним, 28 июня 2023 года Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающего обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

Кабинет министров утвердил перечень должностей государственной службы, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком

К таким относятся: