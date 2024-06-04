Английский язык станет обязательным в Украине: Рада поддержала законопроект

4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9432 о применении английского языка в Украине.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий документ был поддержан 236 народными избранниками.

Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Также документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Как сообщил Железняк, в сессионном зале возникла дискуссия по поводу правки, внесенной за день до принятия закона. Она предусматривает бюджетную поддержку кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Правка была поддержана 226 депутатами.

Особый статус английского языка в Украине

В День Конституции 28 июня 2023 года Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающего обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

К таким относятся:

государственные служащие категории "А";

государственные служащие категорий "Б" и "В", список которых устанавливается правительством;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, представители начальствующего состава других правоохранительных органов и начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается правительством;

прокуроры;

работники налоговых и таможенных органов, список которых устанавливается правительством;

руководители хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается правительством.

Кроме того, требование владения английским языком сможет устанавливаться субъектом назначения к кандидатам на должности в органах местного самоуправления, за исключением выборных должностей, основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

"Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, опросы Киевского международного института социологии показали, что 68% взрослых украинцев имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, хотя часто эти знания не являются глубокими. Вообще же не владеют иностранными языками на любом уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в этом контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).