Англійська мова стане обов'язковою в Україні: Рада підтримала законопроєкт

4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

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Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний документ підтримали 236 народних обранців.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Як повідомив Железняк, у сесійний залі виникла дискусія щодо правки, яку внесли за день до ухвалення закону. Вона передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Правка була підтримана 226 депутатами.

Особливий статус англійської мови в Україні

У День Конституції 28 червня 2023 року Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.

До таких належать:

державні службовці категорії "А";

державні службовці категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється урядом;

голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України, представники начальницького складу інших правоохоронних органів і начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється урядом;

прокурори;

працівники податкових та митних органів, перелік яких встановлюється урядом;

керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється урядом.

Окрім того, вимога щодо володіння англійською мовою зможе встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, за винятком виборних посад, основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні - це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що 68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в цьому контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).