В Украине определили перечень чиновников, обязанных владеть английским языком

Кабинет министров утвердил перечень должностей государственной службы, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что Кабмин одобрил постановление "Об утверждении Перечня должностей государственной службы категорий "Б" и "В", кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком" в соответствии с Законом Украины "О применении английского языка в Украине".

Также закреплены полномочия руководителей государственной службы утверждать перечни должностей государственной службы категорий "Б" и "В", кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком в каждом конкретном государственном органе.

Сообщается, что утвержденный перечень содержит должности руководителей государственной службы в государственных органах и другие должности государственной службы, которые включены в перечень по функциональному направлению.

Но указанное постановление вступает в силу через 4 года после прекращения или отмены военного положения.

Английский язык станет обязательным для чиновников в Украине

Напомним, 4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9432 о применении английского языка в Украине, который предусматривает обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

К таким относятся:

государственные служащие категории "А";

государственные служащие категорий "Б" и "В", список которых устанавливается правительством;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, представители начальствующего состава других правоохранительных органов и начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается правительством;

прокуроры;

работники налоговых и таможенных органов, список которых устанавливается правительством;

руководители хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается правительством.

Кроме того, требование владения английским языком сможет устанавливаться субъектом назначения к кандидатам на должности в органах местного самоуправления, за исключением выборных должностей, основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

"Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", — говорится в пояснительной записке к документу.