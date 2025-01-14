В Україні визначили перелік чиновників, які зобов’язані володіти англійською мовою

Кабінет міністрів затвердив перелік посад державної служби, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що Кабмін схвалив постанову "Про затвердження Переліку посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою" відповідно до Закону України "Про застосування англійської мови в Україні".

Також закріплено повноваження керівників державної служби затверджувати переліки посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою в кожному конкретному державному органі.

Повідомляється, що затверджений перелік містить посади керівників державної служби в державних органах, та інші посади державної служби, які включені до переліку за функціональним спрямуванням.

Але зазначена постанова набирає чинності через 4 роки після припинення або скасування воєнного стану.

Англійська мова стане обов'язковою для чиновників в Україні

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.

До таких належать:

державні службовці категорії "А";

державні службовці категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється урядом;

голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України, представники начальницького складу інших правоохоронних органів і начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється урядом;

прокурори;

працівники податкових та митних органів, перелік яких встановлюється урядом;

керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється урядом.

Окрім того, вимога щодо володіння англійською мовою зможе встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, за винятком виборних посад, основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні - це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", - йдеться в пояснювальній записці до документа.