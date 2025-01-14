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Продовження воєнного стану та загальної мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкти

війна, ЗСУ, військовий
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкти законів про затвердження його указів щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 7 лютого до 9 травня 2025 року.

Так, у Верховній Раді зареєстровано:

  • законопроєкт №12404 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"; 
  • законопроєкт № 12405 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні пропонується продовжити ще на 90 діб до 9 травня 2025 року.

Верховна Рада має проголосувати за ці законопроєкти, а після підпису президента вони наберуть чинності.

Це буде 14-й раз коли Рада голосує за  воєнний стан і мобілізацію.

Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії. Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній, мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

  • заборону на масові заходи та страйки;
  • перевірку документів у громадян;
  • заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";
  • особливе регулювання зв'язку та інтернету;
  • евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Світлана Манько