Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: планують призвати ще 160 тисяч людей

Верховна Рада підтримала президентські законопроєкти №12151 та №12152 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

"Доповідав обидва закони секретар РНБО [Олександр] Литвиненко. За – 311… Це було 13-те вже голосування за воєнний стан", – написав він.

Таким чином, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко передав слова Литвиненка в Раді: "Усього до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс відповідні проєкти законів напередодні.

Що потрібно знати про воєнний стан

В країні під час дії воєнного стану можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України.

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії.

Влада також має право запроваджувати:

· заборону на масові заходи та страйки;

· перевірку документів у громадян;

· заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

· особливе регулювання зв'язку та інтернету;

· евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.