Воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкти законів про затвердження його указів щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Так, 28 жовтня 2024 року у Верховній Раді зареєстровано:

законопроєкт №12151 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні";

законопроєкт №12152 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні пропонується продовжити з 10 листопада 2024 року ще на 90 діб.

Це буде вже 13-те голосування парламенту за ці питання.

Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України .

Мобілізація в Україні

Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.