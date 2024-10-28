- Тип
- Важно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней
Президент Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов об утверждении его указов о продлении военного положения и проведении общей мобилизации.
Так, 28 октября 2024 года в Верховной Раде зарегистрировано:
- законопроект №12151 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
- законопроект №12152 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".
Срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине предлагается продлить с 10 ноября 2024 еще на 90 суток.
Это будет уже 13-е голосование парламента за эти вопросы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года ;
- с 15 ноября по 14 февраля 2024 года ;
- 3 14 февраля до 13 мая ;
- с 13 мая до 11 августа ;
- с 11 августа по 10 ноября.
Военное положение — что нужно знать
Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.
У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.
Мобилизация в Украине
После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.
Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.