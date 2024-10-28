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Военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней

Военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней
Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов об утверждении его указов о продлении военного положения и проведении общей мобилизации.

Так, 28 октября 2024 года в Верховной Раде зарегистрировано:

  • законопроект №12151 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
  • законопроект №12152 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине предлагается продлить с 10 ноября 2024 еще на 90 суток.

Это будет уже 13-е голосование парламента за эти вопросы.

Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Мобилизация в Украине

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Автор:
Светлана Манько