Рада продлила военное положение и мобилизацию: планируют призвать еще 160 тысяч человек

Верховная Рада поддержала президентские законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Докладывал оба закона секретарь СНБО [Александр] Литвиненко. За – 311… Это было 13-е уже голосование за военное положение", – написал он.

Таким образом, срок действия военного положения и общей мобилизации продлили с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко передал слова Литвиненко в Раде: "Всего в Сили обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%".

Напомним, президент Владимир Зеленский внес соответствующие проекты законов накануне.

Что нужно знать о военном положении

В стране во время действия военного положения могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии.

Власть также имеет право вводить:

· запрет на массовые мероприятия и забастовки;

· проверку документов у граждан;

· запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

· особое регулирование связи и интернета;

· эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.