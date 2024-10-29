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Рада продлила военное положение и мобилизацию: планируют призвать еще 160 тысяч человек
Верховная Рада поддержала президентские законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Докладывал оба закона секретарь СНБО [Александр] Литвиненко. За – 311… Это было 13-е уже голосование за военное положение", – написал он.
Таким образом, срок действия военного положения и общей мобилизации продлили с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В то же время народный депутат Алексей Гончаренко передал слова Литвиненко в Раде: "Всего в Сили обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%".
Напомним, президент Владимир Зеленский внес соответствующие проекты законов накануне.
Что нужно знать о военном положении
В стране во время действия военного положения могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.
У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии.
Власть также имеет право вводить:
· запрет на массовые мероприятия и забастовки;
· проверку документов у граждан;
· запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
· особое регулирование связи и интернета;
· эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.