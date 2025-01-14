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Продолжение военного положения и общей мобилизации: в Раде зарегистрированы законопроекты
Президент Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов об утверждении его указов о продлении военного положения и проведении общей мобилизации с 7 февраля по 9 мая 2025 года.
Так, в Верховной Раде зарегистрировано:
- законопроект №12404 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
- законопроект №12405 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".
Срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине предлагается продлить еще на 90 дней до 9 мая 2025 года.
Верховная Рада должна проголосовать за эти законопроекты, а после подписи президента они вступят в силу.
Это будет 14-й раз, когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию.
Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года ;
- с 15 ноября по 14 февраля 2024 года ;
- 3 14 февраля до 13 мая ;
- с 13 мая до 11 августа ;
- с 11 августа по 10 ноября;
- с 10 ноября по 7 февраля .
Военное положение — что нужно знать
Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.