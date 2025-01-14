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Продолжение военного положения и общей мобилизации: в Раде зарегистрированы законопроекты

война, ВСУ, военный
Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов об утверждении его указов о продлении военного положения и проведении общей мобилизации с 7 февраля по 9 мая 2025 года.

Так, в Верховной Раде зарегистрировано:

  • законопроект №12404 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
  • законопроект №12405 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине предлагается продлить еще на 90 дней до 9 мая 2025 года.

Верховная Рада должна проголосовать за эти законопроекты, а после подписи президента они вступят в силу.

Это будет 14-й раз, когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию.

Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Светлана Манько