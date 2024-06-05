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Знання англійської збільшує зарплату на 38% - дослідження
Претендувати на підвищення та отримувати більшу зарплатню — такі можливості відкриваються перед людьми, які знають англійську мову. Знання іноземної мови — це те, на що найбільше скаржаться роботодавці, бо рівень володіння англійською у кандидатів залишає бажати кращого.
Про це повідомляє компанія Work.ua, яка провела дослідження ринку праці юриспруденції.
Зʼясувалося, що одну з ключових ролей у цій сфері відіграє знання англійської мови. Зокрема, 15% вакансій у категорії «Юриспруденція» містять вимогу про знання цієї мови.
Аналітики проаналізували, який саме рівень володіння мовою очікують роботодавці від шукачів:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 1% — початковий;
- 32% — середній;
- 21% — вище середнього;
- 38% — просунутий;
- 8% — вільно.
"Початковий рівень не дає суттєвих переваг на ринку праці. Це логічно, бо для використання мови у професійній сфері цього недостатньо", - підкреслюють в Work.ua.
Кому саме точно потрібно вивчати англійську?
Як зауважують аналітики, мова відкриває шляхи до керівних посад і сучасних напрямків юриспруденції.
Йдеться про такі посади:
- начальник юридичного відділу;
- юрист-міжнародник;
- юрист ЗЕД;
- юрист з інтелектуальної власності;
- юрист з міжнародних грантових програм;
- юрист із захисту персональних даних (GDPR);
- юрист з оцінки комплаєнс-ризиків;
- IT-юрист;
- юрист по роботі з інноваційним бізнесом (у сфері штучного інтелекту, криптовалют, блокчейну, Fintech тощо);
- корпоративний юрист;
- адвокат / юрист з податкового права;
- юрист з антимонопольного права.
Найчастіше правників зі знанням англійської мови шукають юридичні фірми, IT-компанії, громадські організації.
«Знання англійської мови — це те, на що найбільше скаржиться юридичний ринок, бо рівень володіння англійською у кандидатів залишає бажати кращого. Роботодавець може довчити молодих спеціалістів юридичних питань, дати їм більше знань та практики в юридичній сфері. Але ми не можемо змушувати їх вивчати та покращувати свою англійську», — поділилася Тетяна Благодір, менеджерка з персоналу АО «Адвокатська фірма „Грамацький і партнери“».
Чи відповідає рівень знань шукачів очікуванням роботодавців?
У Work.ua звертають увагу, що 35% кандидатів вказали, що володіють англійською. При цьому їхній рівень такий:
- 24% — початковий;
- 53% — середній;
- 6% — вище середнього;
- 16% — просунутий;
- 1% — вільно.
"Як бачимо, переважно шукачі мають початковий і середній рівень англійської, тоді як роботодавцям потрібні люди з рівнем «вище середнього» і «просунутий»", - зазначають аналітики.
Володіння англійською впливає на дохід
У Work.ua зауважують, що володіння англійською прямо впливає на дохід — середній розмір зарплати у категорії «Юриспруденція» зі знанням англійської у квітні 2024 року складав 27 500 грн, що на 38% вище за середню зарплату в категорії.
Англійська впливає також на зарплатні очікування шукачів. Якщо на рівнях «початковий» і «середній» цей показник складає 20 000 грн, то шукачі із рівнем «вище середнього» претендують на дохід 25 000 грн. Шукачі з просунутою англійською хочуть заробляти щонайменше 30 000 грн.
"А от кандидати з вільною англійською неочікувано вказали розмір бажаної зарплати 22 500 грн. Докладніший аналіз показав, що велика частка цих шукачів претендує на посади, що оплачуються нижче середнього — помічників юриста чи адвоката", - повідомляють аналітики.
Англійська мова стане обов'язковою в Україні
Зауважимо, 4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що 68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в цьому контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).
Джерело фото: ua.depositphotos.com