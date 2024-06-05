Знання англійської збільшує зарплату на 38% - дослідження

Претендувати на підвищення та отримувати більшу зарплатню — такі можливості відкриваються перед людьми, які знають англійську мову. Знання іноземної мови — це те, на що найбільше скаржаться роботодавці, бо рівень володіння англійською у кандидатів залишає бажати кращого.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє компанія Work.ua, яка провела дослідження ринку праці юриспруденції.

Зʼясувалося, що одну з ключових ролей у цій сфері відіграє знання англійської мови. Зокрема, 15% вакансій у категорії «Юриспруденція» містять вимогу про знання цієї мови.

Аналітики проаналізували, який саме рівень володіння мовою очікують роботодавці від шукачів:

1% — початковий;

32% — середній;

21% — вище середнього;

38% — просунутий;

8% — вільно.

"Початковий рівень не дає суттєвих переваг на ринку праці. Це логічно, бо для використання мови у професійній сфері цього недостатньо", - підкреслюють в Work.ua.

Кому саме точно потрібно вивчати англійську?

Як зауважують аналітики, мова відкриває шляхи до керівних посад і сучасних напрямків юриспруденції.

Йдеться про такі посади:

начальник юридичного відділу;

юрист-міжнародник;

юрист ЗЕД;

юрист з інтелектуальної власності;

юрист з міжнародних грантових програм;

юрист із захисту персональних даних (GDPR);

юрист з оцінки комплаєнс-ризиків;

IT-юрист;

юрист по роботі з інноваційним бізнесом (у сфері штучного інтелекту, криптовалют, блокчейну, Fintech тощо);

корпоративний юрист;

адвокат / юрист з податкового права;

юрист з антимонопольного права.

Найчастіше правників зі знанням англійської мови шукають юридичні фірми, IT-компанії, громадські організації.

«Знання англійської мови — це те, на що найбільше скаржиться юридичний ринок, бо рівень володіння англійською у кандидатів залишає бажати кращого. Роботодавець може довчити молодих спеціалістів юридичних питань, дати їм більше знань та практики в юридичній сфері. Але ми не можемо змушувати їх вивчати та покращувати свою англійську», — поділилася Тетяна Благодір, менеджерка з персоналу АО «Адвокатська фірма „Грамацький і партнери“».

Чи відповідає рівень знань шукачів очікуванням роботодавців?

У Work.ua звертають увагу, що 35% кандидатів вказали, що володіють англійською. При цьому їхній рівень такий:

24% — початковий;

53% — середній;

6% — вище середнього;

16% — просунутий;

1% — вільно.

"Як бачимо, переважно шукачі мають початковий і середній рівень англійської, тоді як роботодавцям потрібні люди з рівнем «вище середнього» і «просунутий»", - зазначають аналітики.

Володіння англійською впливає на дохід

У Work.ua зауважують, що володіння англійською прямо впливає на дохід — середній розмір зарплати у категорії «Юриспруденція» зі знанням англійської у квітні 2024 року складав 27 500 грн, що на 38% вище за середню зарплату в категорії.

Англійська впливає також на зарплатні очікування шукачів. Якщо на рівнях «початковий» і «середній» цей показник складає 20 000 грн, то шукачі із рівнем «вище середнього» претендують на дохід 25 000 грн. Шукачі з просунутою англійською хочуть заробляти щонайменше 30 000 грн.

"А от кандидати з вільною англійською неочікувано вказали розмір бажаної зарплати 22 500 грн. Докладніший аналіз показав, що велика частка цих шукачів претендує на посади, що оплачуються нижче середнього — помічників юриста чи адвоката", - повідомляють аналітики.

Англійська мова стане обов'язковою в Україні

Зауважимо, 4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що 68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в цьому контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).

Джерело фото: ua.depositphotos.com