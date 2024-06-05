Сидять в халатах або лежать на дивані: топ помилок під час співбесіди

Delo.ua поспілкувалося з представниками бізнесу, які займаються управлінням, підбором та адаптацією кадрів, щоб з'ясувати, які помилки під час співбесіди з роботодавцем допускають кандидати, після яких у шукача немає шансів на отримання вакантної посади. Яких помилок слід уникати під час співбесіди з роботодавцем та як підготуватися до розмови, читайте у матеріалі.

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Як підготуватися до співбесіди з роботодавцем та що не треба робити до або під час розмови, щоб отримати бажану роботу? Ці питання турбують багатьох шукачів роботи, особливо, коли фахівець хоче отримати бажану посаду. Але завжди є ризики зіпсувати першу розмову і знайомство з майбутнім роботодавцем, що може негативно вплинути на ухвалення рішення щодо найму кандидата.

Топ помилок під час співбесіди

Співрозмовники delo.ua розповіли про помилки, які допускають кандидати на посаду під час співбесіди. Зокрема, це:

Погана підготовка до співбесіди. Незнання основної інформації про компанію, її продукти чи послуги. Відсутність знання інформації про вакансію, яка була описана в оголошенні. Приходити на співбесіду з запізненням, без попередження або пояснення. Подібна поведінка свідчить про те, що і в майбутньому від вас не варто очікувати пунктуальності та відповідальності в роботі. Брехня або перебільшення. Надання неправдивої інформації про свої навички, досвід або досягнення. Зокрема, пропуски в резюме, неправдиві дати або посади, завдання, які насправді не виконувалися, а просто "списані" з інших резюме, викликають підозри у рекрутера. Але все таємне одного разу стає очевидним.

Відсутність ентузіазму або мотивації. Відсутність інтересу до компанії або позиції, який проявляється у відсутності питань до інтерв'юера. Показова байдужість або пасивність до роботи, на яку претендує кандидат.

Технічні перешкоди під час співбесіди в Zoom чи Тeams. Роботодавцю важливо бачити людину, з якою запланована розмова. Деякі кандидати не готуються до співбесіди, не перевіряють налаштування і навіть сидять в халатах чи лежать на дивані. А це зовсім не на їх користь.

Відгук на нерелевантні посади. У такому випадку точно не варто розраховувати на запрошення для співбесіди та пропозиції роботи. Для багатьох компаній надважливим є професійний досвід роботи кандидата, проактивність та відкритість до цікавих викликів.

Кандидат зникає, не приходить на співбесіду чи не виходить на зв'язок без пояснення причини. Це ж цілком нормально, що у разі, якщо щось трапилося, можна зателефонувати або написати рекрутеру та попросити перенести співбесіду на інший день чи час.

Зосередження кандидата виключно на заробітній платі. Це безумовно, важливе питання, яке слід обговорити разом з усіма іншими умовами. Але якщо це єдине, що цікавить, співбесідника чи співбесідницю ризикує справити враження, що кандидату байдужа робота, яку потрібно буде виконувати. Роботодавці шукають людей, які зацікавлені у своїй професійній діяльності, бажають влитися в колектив і розвиватися разом з компанією. Тому варто обговорювати й інші аспекти роботи: зміст обов’язків, команду, критерії оцінки ефективності, корпоративну культуру тощо. Критика колишніх роботодавців та колег. Багато негативу про колишню компанію або колег можуть відштовхнути від кандидата, який виглядає професійно. Адже розвинути компетенцію простіше, ніж працювати зі стресовим та негативно налаштованим кандидатом.

Увага до подібних деталей, виключення подібних ситуацій можуть значно підвищити шанси кандидата на успішне проходження співбесіди та отримання бажаної посади. відділ HR Comfy

Кандидатам неможливо отримати пропозицію щодо роботи, якщо фактичний досвід не відповідає тому, що вказаний в резюме, додала керівниця відділу з підбору та адаптації персоналу АЛЛО Тетяна Жолобчук.

Вона зазначила, що є випадки, коли кандидати на співбесіді справляють неоднозначне враження, роботодавець починає спілкуватися з компаніями, зазначеними у резюме, і виявляється, що вказаний досвід вигаданий.

Ми міркували з командою: навіщо створювати неіснуючий бекграунд, якщо його все одно будуть перевіряти (я маю на увазі професійні рекомендації), та й на співбесідах це також можна виявити. То, мабуть, кандидат "передивився" якихось кар’єрних фільмів і вирішив це втілити у житті. Тетяна Жолобчук керівниця відділу з підбору та адаптації персоналу АЛЛО

Також є помилкою, коли кандидати під час співбесіди не ставлять жодного запитання про посаду, функціонал, компанію. В АЛЛО наголосили, що зустріч кандидата з HR фахівцем відбувається саме для знайомства, щоб потім ухвалити рішення щодо працевлаштування шукача.

Під час співбесіди представники компанії розповідають про команду та цілі, над якими працюють, також питають про досвід кандидатів, їхній професійний розвиток та очікування в цілому. Відповідно, роботодавець очікує, що кандидат також має перелік питань про компанію, команду та майбутні завдання. Відсутність подібних питань свідчить про те, що кандидат не зацікавлений в компанії як майбутньому роботодавцеві, тому й не ставиться проактивно до вибору майбутньої роботи.

Як підготуватись до співбесіди

В Comfy дали поради про те, як підготуватись до співбесіди. Зокрема, потрібно:

Ставитися серйозно до призначених часу та дати співбесіди.

Цінувати час інших та поважати один одного.

Готуватися до співбесіди. Витратьте час і дізнайтесь більше про компанію, її продукти та послуги. Це точно оцінить ваш потенційний роботодавець.

Співставляйте свої навички та вимоги посади. Не варто недооцінювати важливість позиції, не розуміючи відповідальність, пов'язану з роботою на масових посадах.

Ваша робота може мати ключову роль у діяльності компанії.

Спробувати оцінити чи співпадають ваші цінності з цінностями і культурою компанії.

HR-директорка Suziria Group Марина Калюжна резюмувала, що ключовим фактором пошуку людини в команду зараз - це зчитування в ньому енергії, бажання розвивати бізнес та розвиватись самому.