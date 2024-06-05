Сидят в халатах или лежат на диване: топ ошибки во время собеседования

Delo.ua пообщалось с представителями бизнеса, занимающимися управлением, подбором и адаптацией кадров, чтобы выяснить, какие ошибки во время собеседования с работодателем допускают кандидаты, после которых у соискателя нет шансов получить вакантную должность. Каких ошибок следует избегать во время собеседования с работодателем и как подготовиться к разговору, читайте в материале.

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Как подготовиться к собеседованию с работодателем и что не нужно делать до или во время разговора, чтобы получить желаемую работу? Эти вопросы беспокоят многих соискателей работы, особенно когда специалист хочет получить желаемую должность. Но всегда есть риски испортить первый разговор и знакомство с будущим работодателем, что может негативно повлиять на принятие решения касательно найма кандидата.

Топ ошибок во время собеседования

Собеседники delo.ua рассказали об ошибках, допускаемых кандидатами на должность во время собеседования. В частности, это:

Плохая подготовка к собеседованию. Незнание основной информации о компании, ее продуктах или услугах. Отсутствие знания информации о вакансии, которая была описана в объявлении. Приходить на собеседование с опозданием, без уведомления или объяснения. Подобное поведение говорит о том, что и в будущем от вас не следует ожидать пунктуальности и ответственности в работе. Ложь или преувеличение. Предоставление ложной информации о своих навыках, опыте или достижениях. В частности, пропуски в резюме, ложные даты или должности, задачи, которые на самом деле не выполнялись, а просто "списаны" с других резюме, вызывают подозрения у рекрутера. Но все тайное однажды становится очевидным.

Отсутствие энтузиазма или мотивации. Отсутствие интереса к компании или позиции, проявляющейся в отсутствии вопросов к интервьюеру. Показательное безразличие или пассивность к работе, на которую претендует кандидат.

Технические препятствия во время собеседования в Zoom или Teams. Работодателю важно видеть человека, с которым запланирован разговор. Некоторые кандидаты не готовятся к собеседованию, не проверяют настройки и даже сидит в халате или лежит на диване. А это совсем не в их пользу.

Отзыв о нерелевантных должностях. В таком случае точно не стоит рассчитывать на приглашение для собеседования и предложения. Для многих компаний очень важен профессиональный опыт работы кандидата, проактивность и открытость к интересным вызовам.

Кандидат исчезает, не приходит на собеседование или не выходит на связь без объяснения причины. Это вполне нормально, что в случае, если что-то случилось, можно позвонить или написать рекрутеру и попросить перенести собеседование на другой день или время.

Сосредоточение кандидата исключительно на заработной плате. Это безусловно важный вопрос, который следует обсудить вместе со всеми другими условиями. Но если это единственное, что интересует, собеседника или собеседницу рискует произвести впечатление, что кандидату безразлична работа, которую нужно будет выполнять. Работодатели ищут людей, заинтересованных в своей профессиональной деятельности, желают влиться в коллектив и развиваться вместе с компанией. Поэтому следует обсуждать и другие аспекты работы: содержание обязанностей, команду, критерии оценки эффективности, корпоративную культуру и т.п. Критика бывших работодателей и коллег. Много негатива о бывшей компании или коллегах могут оттолкнуть от профессионально кандидата. Ведь развить компетенцию проще, чем работать со стрессовым и негативно настроенным кандидатом.

Внимание к подобным деталям, исключение подобных ситуаций может значительно повысить шансы кандидата на успешное прохождение собеседования и получение желаемой должности. отдел HR Comfy

Кандидатам невозможно получить предложение о работе, если фактический опыт не соответствует тому, что указан в резюме, добавила руководитель отдела по подбору и адаптации персонала АЛЛО Татьяна Жолобчук.

Она отметила, что есть случаи, когда кандидаты на собеседование производят неоднозначное впечатление, работодатель начинает общаться с компаниями, указанными в резюме, и оказывается, что этот опыт выдуман.

Мы размышляли с командой: зачем создавать несуществующий бэкграунд, если его все равно будут проверять (я имею в виду профессиональные рекомендации), да и на собеседованиях это тоже можно обнаружить. Так, наверное, кандидат "пересмотрел" какие-то карьерные фильмы и решил это воплотить в жизни. Татьяна Жолобчук руководитель отдела по подбору и адаптации персонала АЛЛО

Также ошибка, когда кандидаты во время собеседования не задают ни одного вопроса о должности, функционале, компании. В АЛЛО подчеркнули, что встреча кандидата с HR специалистом проходит именно для знакомства, чтобы потом принять решение о трудоустройстве соискателя.

Во время собеседования представители компании рассказывают о команде и целях, над которыми работают, также спрашивают опыт кандидатов, их профессиональное развитие и ожидания в целом. Соответственно, работодатель ожидает, что кандидат также имеет перечень вопросов о компании, команде и будущих задачах. Отсутствие подобных вопросов свидетельствует о том, что кандидат не заинтересован в компании как будущем работодателю, поэтому и не относится активно к выбору будущей работы.

Как подготовиться к собеседованию

В Comfy дали советы о том, как подготовиться к собеседованию. В частности, нужно:

Относиться серьезно к назначенному времени и дать собеседования.

Ценить время других и уважать друг друга.

Готовиться к собеседованию. Потратьте время и узнайте больше о компании, ее продуктах и услугах. Это точно оценит ваш потенциальный работодатель.

Сопоставляйте свои навыки и требования должности. Не следует недооценивать важность позиции, не понимая ответственность, связанную с работой на массовых должностях.

Ваша работа может играть ключевую роль в деятельности компании.

Попытаться оценить совпадают ли ваши ценности с ценностями и культурой компании.

HR-директор Suziria Group Марина Калюжная резюмировала, что ключевым фактором поиска человека в команду сейчас - это считывание в нем энергии, желание развивать бизнес и развиваться самому.