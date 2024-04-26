OKR как катализатор корпоративной культуры: выход за пределы возможного без микроменеджмента и проблем с вовлеченностью работников

В современном мире хороший менеджмент построен не на контроле и отчетности, а на инициативности и вовлечении работников в достижение цели компании. Корпоративная культура успешных компаний проникнута этой идеей, благодаря чему им удается покорять все новые и новые вершины.

Новая парадигма лидерства

Сегодня очевидно, что наибольший потенциал для успеха и роста компании спрятан в людях. Технологии стремительно развиваются, однако именно люди являются драйверами всех процессов и исполнителями, готовыми взять на себя ответственность за результат и искать ответы на все вопросы, возникающие вместе с вызовами.

В этом контексте гораздо больше внимания стали уделять лидерам и формам лидерства. Какой бы замечательной ни была компания и ее продукт, "внутри" все может слаженно работать только тогда, когда есть ответственные лидеры, обладающие авторитетом, экспертизой и нацеленными на расширение как собственных, так и командных возможностей и компетенций.

Уже сейчас модели лидерства определяют корпоративную культуру компаний:

Servant Leadership предлагает сфокусироваться на удовлетворении потребностей членов команды, помогая реализовать их потенциал и уделить внимание эмпатии, слушанию и содействию росту работников;

Transformational Leadership побуждает фокусироваться на положительном примере и объединять всех вокруг общих целей, креативности и инноваций;

Transactional Leadership отдает дань более ранним моделям и базируется на очень тривиальной форме взаимодействия: вознаграждение за проделанную работу и наказание за неоправданные ожидания;

Coach-Style Leadership может стать трамплином для быстро растущих команд, в которых важны не только передача опыта и экспертизы, но и выявление и прокачка конкурентных навыков всех сотрудников;

Strategic Leadership нацелена на долгосрочные перспективы и требует широкой перспективы видения компании, глубокого понимания целей и умения быстро принимать долгосрочные решения в сложных ситуациях.

Это лишь поверхностный взгляд на популярные модели лидерства, которых значительно больше. Каждая из них может быть очень эффективна, если правильно ее имплементировать. И здесь мы упираемся в концепцию leadership buy-in, то есть поддержки лидерства. Идеальным решением является синхронизация с фреймворком менеджмента. И такое решение есть.

OKR и поддержка лидерства

Концепцию поддержки еще называют "концепцией согласия", когда все лидеры по дефолту соглашаются с общей целью и видением и работают над воплощением их в жизнь. Но важен нюанс: речь не идет о молчаливом согласии и рутинном выполнении возложенных обязанностей. Воплощение концепции возможно только благодаря вере в цели, их пониманию и готовности способствовать их достижению.

Это идеальный метод с методологией OKR, в основе которой лежат амбициозные цели и ключевые результаты. Имплементация, а также дальнейшее эффективное функционирование OKR завязаны на лидерстве. OKR меняет не только парадигму лидерства внутри компании, но и корпоративную культуру в целом. Вот как это работает на практике.

Все начинается с лидеров

В OKR компания ставит перед собой амбициозные цели, лежащие за видом на данный момент горизонтом. Не просто выходить за рамки, а достигать поставленных целей в этой плоскости возможно только при одном сценарии: если все лидеры твердо верят в эту идею, передали этот пыл на более низкие уровни и могут обеспечить, чтобы каждый мог двигаться в заданном направлении, а ресурсы были направлены исключительно на те активности, которые ведут к амбициозным целям.

Одним из первых шагов имплементации OKR-методологии является именно обучение лидеров, ведь именно им нужно будет стать образцом подражания, донести до всех принципы изменений, важность соблюдения прозрачности процессов и побуждать нижние уровни к инициативности. Роль лидера состоит в том, чтобы повысить стремление людей к тому, кем они могут стать через амбициозные цели организации, и освободить их энергию, чтобы они прилагали для этого все свои усилия и таланты.

Компания как команда гребцов

Современный бизнес-мир можно сравнить с соревнованиями по плотине. Кажется, будто у всех схожий принцип работы, но к финишу первым приходит только один. Базовые принципы команд-победителей работают как в спорте, так и в современных компаниях:

наилучший результат возможен только при идеальной слаженности действий;

импульс движения всех участников должен быть одновременным и максимальным;

движение происходит к одной конкретной цели через промежуточные результаты (например, большая дистанция делится на меньшие, для каждой из которых предусмотрен мир темп движения или реакция на внешние условия);

все недостатки немедленно замечаются и устраняются;

каждый участник наглядно наблюдает результат своего вклада и видит усилия, прилагаемые другими членами команды; это способствует взаимной мотивации и ответственности не перед конкретным лидером, а перед организацией и амбициозной целью;

все усилия – а это ключевой фактор в современных динамических условиях и высокой конкуренции – направлены только на те движения, которые помогают двигаться в направлении цели; это в разы повышает шансы достижения задачи и позволяет грамотно управлять человеческими и финансовыми ресурсами.

Все эти преимущества возможны только при поддержке лидеров, которые должны ввести фундаментальные принципы на всех уровнях организации.

Прозрачность = отсутствие барьеров

В OKR цели компании, команд и каждого работника – это открытые данные, ведь без этого надеяться на синхронизацию и согласованность не стоит. Кроме того, это выводит отношения внутри компании на качественно новый уровень: все нацелены на достижение своих целей, в свою очередь влияющих на общее развитие структуры. Все заинтересованы в эффективности каждой ячейки организации, поэтому если в одной из них возникают трудности – это замечают и предлагают свою помощь.

Также философия OKR построена на идее постоянного роста, что позволяет лидерам акцентированно развивать работников и предлагать им пути роста, а не демотивировать сосредоточенность на проблемах. В OKR вызовы воспринимаются как двери возможностей, что дает лидерам возможность только одного маневра – искать эти возможности и собственным примером подтверждать эффективность этого подхода.

OKR + leagership buy-in: что вы получите "на выходе"

Имплементация методологии OKR оказывает определяющее влияние на поддержку лидерства, и качественные положительные изменения в корпоративной культуре вы увидите уже в ближайшее время. Конечно, при правильной имплементации фреймворка. Внедрять методологию и трансформировать компанию в непрерывный рост лучше при поддержке квалифицированных менеджеров и экспертов.

Опыт всегда ценен, и с ним имплементация методологии и трансформация корпоративной культуры произойдет безболезненно и эффективно, а все изменения положительно повлияют на бизнес-показатели компании.

Синергия OKR и поддержка лидерства позволит получить следующие преимущества:

Согласованность целей . Лидерам станет гораздо проще формулировать повседневные задачи и принимать эффективные решения, а каждый работник будет видеть влияние своей работы на достижение глобальных целей компании.

Лидерам станет гораздо проще формулировать повседневные задачи и принимать эффективные решения, а каждый работник будет видеть влияние своей работы на достижение глобальных целей компании. Неустанный прогресс . OKR побуждает культивировать культуру высокой продуктивности и взаимодействия. Это позволяет постоянно двигаться к цели, а значит, постоянно развиваться.

OKR побуждает культивировать культуру высокой продуктивности и взаимодействия. Это позволяет постоянно двигаться к цели, а значит, постоянно развиваться. Никакого микроменеджмента . Микроменеджмент не только занимает время у лидеров, но и демотивирует работников, ведь речь идет не только о контроле, но и доверии. OKR предусматривает полную прозрачность и поддержку, что упрощает контроль за ситуацию и освобождает ресурсы на рассмотрение путей для роста.

Микроменеджмент не только занимает время у лидеров, но и демотивирует работников, ведь речь идет не только о контроле, но и доверии. OKR предусматривает полную прозрачность и поддержку, что упрощает контроль за ситуацию и освобождает ресурсы на рассмотрение путей для роста. Четкие приоритеты. Лидеры знают, как много времени занимает взвешивание нескольких равновесных вариантов и цену неправильного решения. OKR благодаря измеряемости влияния на амбициозную цель позволяет принимать эффективные решения и направлять ресурсы только не имеющее положительное бизнес-влияние.

Это только поверхностные бенефиты, которые станут очевидны уже на первых этапах. Но очевидно, что даже этот промежуточный результат выведет корпоративную культуру компании на новый уровень, а работники будут работать над задачами с более высоким уровнем мотивации и вдохновения.