Принимать решения, создавать смыслы и действовать: что формирует лидера и может его разрушить

Как лидер должен влиять на людей, как он меняется и меняет мир при турбулентности, рассказали участники форума “Global Leadership Forum: архитекторы будущего”.

На форуме "Global Leadership Forum: архитекторы будущего" во время панельной дискуссии "Каким должен быть лидер во время войны, чтобы команды достигали результатов?", участниками которой были основатель и СЕО Work.ua Артур Михно, заместитель генерального директора МХП Андрей Булах, руководитель частного капитала, PhD, сержант ВСУ, снайпер Сергей Жуйков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Лана Зеркаль обсудили тему лидерства и как его использовать, а также обозначили движущую и сенсообразующую силу лидерства.

Кто является лидером?

Модератор дискуссионной панели, старший партнер и руководитель офиса Korn Ferry в Киеве Роман Бондарь, проникся вопросом, почему ежегодно поднимается тема лидерства и лежащая в его основе. Он также спросил участников, является лидерство естественным даром или навыком, который можно развить.

По мнению Артура Михно, лидер может многое приобрести. Уже по детям видно, как некоторые из них образуют вокруг себя определенную группу, хотя ничего не знают об инструментах, о больших смыслах. В то же время человек приобретает определенные навыки и шаг за шагом идет к цели, кто с рождения был к этому склонен.

"Поэтому ответ на вопрос, может ли человек с рождения быть лидером, — безусловно. И, наверное, наиболее склонны родившиеся с лидерскими навыками”, — говорит Михно.

Если человек полон смыслов или стремится к изменениям, а лидеры — это часто об изменениях, то он пытается объединить других людей или вдохновить их, ведь это внутренняя потребность лидера.

Андрей Булах рассказал, что у компании МХП есть инструменты, помогающие выявить и понять индивидуальные особенности и мотивы работника. Благодаря таким инструментам формируется leadership-профайл с характеристиками сотрудника.

Сергей Жуйков верит в то, что многие категории лидерства не являются постоянными.

“Процесс лидерства – это очень пластичная история. Она зависит от личности, центробежных сил вокруг этой личности и от той системы, в которой она функционирует сегодня", – говорит Сергей.

Когда ты попадаешь в армию, все, что ты имел в мирной жизни — статус, категории, ранги, обнуляется. Однако ты можешь понять, чего стоит, чем можешь укрепить зерна лидерства.

“В армии ты понимаешь, как работает лидерство. Основой, на которой можно восстановить архитектуру лидерства, являются ценностные характеристики. Ответственность и инициатива – это для меня фундамент, на котором можно восстановить лидерство в армии”, – отметил Сергей.

Модератор дискуссионной панели Роман Бондарь также спросил, обязательно ли лидеру иметь жажду власти и является ли это настоящей характеристикой лидерства. Булах ответил, что он согласен с этим утверждением, потому что лидер должен иметь влияние.

“Если мотив влиять на низкий, то вряд ли есть варианты успеха. Я не считаю, что групповое лидерство – это феномен. Наконец, есть человек, который проявляет лидерство даже в группе очень талантливых и развитых людей. Я за то, что есть individual leadership”, – подчеркнул Булах.

Основатель и СЭО Work.ua Артур Михно, заместитель генерального директора МХП Андрей Булах и старший партнер и руководитель офиса Korn Ferry в Киеве Роман Бондарь. Фото: KA Group

Лана Зеркаль добавила, что коллективам нужен вожак, который может иметь разные качества в зависимости от того, какие именно развиты больше всего, ведь все люди разные. По ее мнению, в лидерстве важна возможность находить общий язык с талантливыми людьми, понять, как их объединить. Другой вопрос, когда лидер находится среди других лидеров. Тогда один должен быть более компетентным и опытным, чем другие и быть авторитетом для других.

Булах добавил, что идеальных лидеров не бывает, как не бывает идеальных людей. Команда должна дополнять лидера, в определенные моменты некоторые члены команды будут выходить на лидерские позиции, потому что в этих компетенциях и обстоятельствах такие люди лучше лидера. Лидер должен это понять, не пытаться узурпировать эту лидирующую позицию и при необходимости давать возможность проявить лидерство другим.

Почему люди тянутся к лидеру и теряют доверие, когда он совершает ошибки

Модератор дискуссии Роман Бондарь проникся вопросом, почему многие люди тянутся к лидерам и как люди будут реагировать, когда лидер допускает ошибку.

Михно заметил, что мир видел много лидеров, за которыми следовали люди. На примере своей компании он объяснил, как лидерство влияет на коллектив. Да, ключевая ценность, с которой все начиналось, звучит "Хорошо или никак". Это может формировать определенный круг людей, в котором люди определяют нравится эта среда, или нет.

"Лидер – это человек, несущий определенные стандарты. Это тот, кто может что-то построить и объяснить, какая среда, которую человек может получить здесь", — говорит Михно.

Он добавил, что у компании низкая текучесть кадров. Однако, если люди хотят уволиться, то следует отпустить их.

“Это не история о хорошем или плохом. Должна быть общая идея. Если ее нет, то с кем придется попрощаться”, — добавил Михно.

По словам Сергея, армия четко показывает, кто является настоящим лидером.

“Когда можешь немного убрать приказ, иерархию, ты понимаешь, есть доверие к этому человеку или нет. Пойдешь ли ты с ней на задачу, из которой можешь не вернуться. Нет большего испытания для тебя как лидера, когда единственным мерилом эффективности есть жизнь или смерть”, - отметил он.

В то же время, Андрей Булах считает, что лидер может потерять доверие людей, если он не дает результата. В таком случае сам лидер может потерять веру в то, делает ли он правильные вещи. Другая сторона лидера – это состояние мессии, когда рано или поздно лидер теряет связь с реальностью.

Лана заметила, что каждый человек совершает ошибки, но вопрос в том, как можно отработать их, разобраться, что произошло и как это исправить. А также как выйти на другой уровень, не потеряв авторитет среди тех, кто критикует подход лидера или не согласен с его решением. Это вопрос взрослого подхода и мужества.

"Признавать ошибку – это не слабость. Это, напротив, сильная черта", — сказала Лана.

"Неуязвимый человек - это уже сверхчеловек", - говорит Андрей Булах. Он считает, что есть моменты, когда нужно, чтобы лидер был сверхчеловеком. Обычно это кризисные моменты и короткие периоды. Но стоит не быть сверхчеловеком слишком долго, ведь потом нужно возвращаться к возможности признавать свои ошибки, рефлексировать и воспринимать обратную связь.

Как обуздать лидера

По мнению Сергея Жуйкова, смирение дает твоему его не переваливаться за берега, не терять драйв, движущую силу и не переходить за пределы этой избранности. Так смирение позволяет формировать вокруг себя сильную команду, в частности, в которой рождаются лидеры.

Булах добавил, что когда его на высоте, то смирение, вероятно, потерялось.

"Когда несбалансированно доминирует его, тогда сильные люди в твоей команде могут подпадать под эту большую амбицию. Чем сильнее команда у лидера, тем больше эти сдерживающие факторы. Если нет сильной команды и смирение не сработало, то его пойдет уже в мессию", — подчеркнул Андрей .

Михно считает, что важно искать смыслы: "Его появляется тогда, когда теряется нечто более важное. Если есть нечто более важное, ты понимаешь, что оно важнее, чем твое внутреннее эго. Оно дает смирение".

Лана Зеркаль, подводя итоги дискуссии, провела параллель, что через два года за рулем возникает эффект "бога за рулем", но это до первой аварии. Так же из него. Если первая авария не научила, это уже хроника.