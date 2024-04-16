Ухвалювати рішення, створювати сенси і діяти: що формує лідера та що може його зруйнувати

Як лідер має впливати на людей, як він змінюється та змінює світ за часів турбулентності, розповіли учасники форуму “Global Leadership Forum: архітектори майбутнього”.

На форумі “Global Leadership Forum: архітектори майбутнього” під час панельної дискусії "Яким має бути лідер у часи війни, щоб команди досягали результатів?", учасниками якої були засновник та СЕО Work.ua Артур Міхно, заступник генерального директора МХП Андрій Булах, керівник приватного капіталу, PhD, сержант ЗСУ, снайпер Сергій Жуйков та Надзвичайний та Повноважний Посол України Лана Зеркаль, обговорили тему лідерства та як його використовувати, а також окреслили рушійну та сенсотвірну силу лідерства.

Хто є лідером?

Модератор дискусійної панелі, старший партнер та керівник офісу Korn Ferry у Києві Роман Бондар, перейнявся запитанням, чому щороку порушується тема лідерства та що лежить в його основі. Він також запитав учасників, є лідерство природним даром чи навичкою, яку можна розвинути.

На думку Артура Міхно, лідер може багато всього набути. Уже по дітях видно, як деякі з них утворюють навколо себе певну групу, хоча геть нічого не знають про інструменти, про великі сенси. Водночас людина здобуває певних навичок і крок за кроком йде до цілі, хто від народження був до цього схильним.

“Тому відповідь на запитання, чи може людина від народження бути лідером, — безумовно. І, напевно, найбільш схильні ті, хто народився з лідерськими навичками”, — каже Міхно.

Якщо людина сповнена сенсами або прагне змін, а лідери — це часто про зміни, то вона намагається об’єднати інших людей або надихнути їх, адже це внутрішня потреба лідера.

Андрій Булах розповів, що у компанії МХП є інструменти, які допомагають виявити та зрозуміти індивідуальні особливості та мотиви працівника. Завдяки таким інструментам формується leadership-профайл з характеристиками співробітника.

Сергій Жуйков вірить у те, що багато категорій лідерства не є сталими.

“Процес лідерства — це дуже пластична історія. Вона залежить від особистості, центробіжних сил навколо цієї особистості і від тієї системи, в якій вона функціонує сьогодні”, — каже Сергій.

Коли ти попадаєш в армію, то все, що ти мав у мирному житті — статус, категорії, ранги, обнуляється. Однак ти можеш зрозуміти, чого вартий, чим можеш зміцнити зерна лідерства.

“В армії ти розумієш, як працює лідерство. Підґрунтям, на якому можна відбудувати архітектуру лідерства, є ціннісні характеристики. Відповідальність та ініціатива — це для мене фундамент, на якому можна поновити лідерство в армії”, — зазначив Сергій.

Модератор дискусійної панелі Роман Бондар також запитав, чи обов’язково лідеру мати жагу до влади і чи є це справжньою характеристикою лідерства. Булах відповів, що він згоден із цим твердженням, адже лідер повинен мати вплив.

“Якщо мотив впливати низький, то навряд чи є варіанти успіху. Я не вважаю, що групове лідерство — це феномен. Врешті є людина, яка проявляє лідерство навіть у групі дуже талановитих і розвинених людей. Я за те, що є individual leadership”, — підкреслив Булах.

Засновник та СЕО Work.ua Артур Міхно, заступник генерального директора МХП Андрій Булах та старший партнер та керівник офісу Korn Ferry у Києві Роман Бондар. Фото: KA Group

Лана Зеркаль додала, що колективам потрібен ватажок, який може мати різні якості залежно від того, які саме розвинені найбільше, адже всі люди різні. На її думку, у лідерстві важливим є можливість знаходити спільну мову з талановитими людьми, зрозуміти, як їх об’єднати. Інше питання, коли лідер перебуває серед інших лідерів. Тоді один повинен бути більш компетентним та досвідченим, ніж інші, та бути авторитетом для інших.

Булах додав, що ідеальних лідерів не буває, як не буває ідеальних людей. Команда має доповнювати лідера, у певні моменти деякі члени команди будуть виходити на лідерські позиції, бо у цих компетенціях і обставинах такі люди кращі за лідера. Лідер має це зрозуміти, не намагатися узурпувати цю лідерську позицію і за потреби давати можливість проявити лідерство іншим.

Чому люди тягнуться до лідера та втрачають довіру, коли він робить помилки

Модератор дискусії Роман Бондар перейнявся запитанням, чому багато людей тягнуться до лідерів і як люди будуть реагувати, коли лідер припускається помилки.

Міхно зауважив, що світ бачив багато лідерів, за якими йшли люди. На прикладі своєї компанії він пояснив, як лідерство впливає на колектив. Так, ключова цінність, з якої все починалося, звучить “Добре або ніяк”. Це може формувати певне коло людей, в якому люди визначають подобається це середовище, або ні.

“Лідер — це людина, яка несе певні стандарти. Це той, хто може щось побудувати і пояснити, яке середовище, що людина може тут отримати”, — каже Міхно.

Він додав, що у компанії низька плинність кадрів. Однак, якщо люди хочуть звільнитися, то варто відпустити їх.

“Це не історія про добре чи погано. Має бути спільна ідея. Якщо її немає, то з кимось доведеться попрощатися”, — додав Міхно.

За словами Сергія, армія чітко показує, хто є справжнім лідером.

“Коли можеш трохи прибрати наказ, ієрархію, ти розумієш, є довіра до цієї людини чи ні. Чи підеш ти з нею на завдання, з якого можеш не повернутися. Немає більшого випробування для тебе як лідера, коли єдиним мірилом ефективності є життя або смерть”, — зазначив він.

Водночас Андрій Булах вважає, що лідер може втратити довіру людей, коли він не дає результату. У такому разі сам лідер може втратити віру в те, чи він робить правильні речі. Інший бік лідера — це стан месії, коли рано чи пізно лідер втрачає зв’язок із реальністю.

Лана зауважила, що кожна людина робить помилки, але питання в тому, як можна відпрацювати їх, розібратися, що сталося і як це виправити. А також як вийти на інший рівень, не втративши авторитет серед тих, хто критикує підхід лідера або був незгодний із його рішенням. Це питання дорослого підходу та мужності.

“Визнавати помилку — це не слабкість. Це, навпаки, сильна риса”, — зауважила Лана.

“Невразлива людина — це вже надлюдина”, — каже Андрій Булах. Він вважає, що є моменти, коли потрібно, аби лідер був надлюдиною. Зазвичай це дуже кризові моменти та короткі періоди. Але варто не бути надлюдиною дуже довго, адже потім потрібно повертатися до спроможності визнавати свої помилки, рефлексувати і сприймати зворотний зв’язок.

Як приборкати лідера

На думку Сергія Жуйкова, смиренність дає твоєму его не перевалюватися за береги, не втрачати драйв, рушійну силу і не переходити за межі цієї обраності. Так смиренність дозволяє формувати навколо себе сильну команду, зокрема, в якій народжуються лідери.

Булах додав, що коли его на висоті, то смиренність, ймовірно, утратилася.

"Коли несбалансовано домінує его, тоді сильні люди у твоїй команді можуть підпадати під цю велику амбіцію. Що сильніша команда у лідера, то більшими є ці стримувальні чинники. Якщо немає сильної команди і смиренність не спрацювала, то его піде вже у месію", — підкреслив Андрій.

Міхно вважає, що важливо шукати сенси: "Его з’являється тоді, коли втрачається щось більш важливе. Якщо є щось більш важливе, ти розумієш, що воно важливіше, ніж твоє внутрішнє его. Воно дає смиренність".

Лана Зеркаль, підбиваючи підсумки дискусії, провела паралель, що через два роки за кермом виникає ефект “бога за кермом”, але це до першої аварії. Так само з его. Якщо перша аварія не навчила, то це вже хроніка.