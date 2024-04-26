OKR як каталізатор корпоративної культури: вихід за межі можливого без мікроменеджменту і проблем із залученістю працівників

У сучасному світі хороший менеджмент побудований не на контролі та звітності, а на ініціативності та залученості працівників до досягнення мети компанії. Корпоративна культура успішних компаній просякнута цією ідеєю, завдяки чому їм вдається підкорювати все нові і нові вершини.

Нова парадигма лідерства

Сьогодні очевидно, що найбільший потенціал для успіху та зростання компанії захований у людях. Технології стрімко розвиваються, однак саме люди є драйверами усіх процесів та виконавцями, які готові взяти на себе відповідальність за результат та шукати відповіді на усі запитання, які виникають разом із викликами.

У цьому контексті значно більше уваги почали приділяти лідерам та формам лідерства. Якою б чудовою не була компанія та її продукт, “всередині” все може злагоджено працювати лише тоді, коли є відповідальні лідери, які мають авторитет, експертизу та націлені на розширення як власних, так і командних можливостей і компетенцій.

Вже зараз моделі лідерства визначають корпоративну культуру компаній:

Servant Leadership пропонує сфокусуватися на задоволенні потреб членів команди, допомагаючи реалізувати їхній потенціал, та приділити увагу емпатії, слуханню та сприянню зростанню працівників;

Transformational Leadership спонукає фокусуватися на позитивному прикладі та об’єднувати всіх навколо спільної мети, креативності та інновацій;

Transactional Leadership віддає данину більш раннім моделям і базується на дуже тривіальній формі взаємодії: винагорода за виконану роботу та покарання за невиправдані очікування;

Coach-Style Leadership може стати трампліном для швидко зростаючих команд, в яких важливі не лише передача досвіду та експертизи, а й виявлення та “прокачка” конкурентних навичок усіх співробітників;

Strategic Leadership націлене на довгострокові перспективи та вимагає широкої перспективи візії компанії, глибокого розуміння цілей та вміння швидко приймати довгострокові рішення у складних ситуаціях.

Це лише поверхневий погляд на популярні моделі лідерства, яких є значно більше. Кожна з них може бути дуже ефективною, якщо правильно її імплементувати. І тут ми впираємося у концепцію leadership buy-in, тобто підтримки лідерства. Ідеальним рішенням є синхронізація з фреймворком менеджменту. І таке рішення є.

OKR та підтримка лідерства

Концепцію підтримки ще називають “концепцією згоди”, коли всі лідери по дефолту погоджуються зі спільною ціллю та візією та працюють над тим, щоб втілити їх у життя. Але важливий нюанс: зовсім не йдеться про мовчазну згоду та рутинне виконання покладених обов’язків. Втілення концепції можливе лише завдяки вірі у цілі, їх розумінні та готовності сприяти їх досягненню.

Це ідеальний метч з методологією OKR, в основі якої лежать амбітні цілі та ключові результати. Імплементація, а також подальше ефективне функціонування OKR зав’язана на лідерстві. OKR змінює не лише парадигму лідерства всередині компанії, а й корпоративну культуру загалом. Ось як це працює на практиці.

Все починається з лідерів

В OKR компанія ставить перед собою амбітні цілі, які лежать за горизонтом, який видно на даний момент. Не просто виходити за рамки, а досягати поставлених цілей у цій площині можливо лише за одного сценарію: якщо усі лідери твердо вірять в цю ідею, передали цей запал на нижчі рівні та можуть забезпечити, аби кожен міг рухатися у заданому напрямку, а ресурси були спрямовані виключно на ті активності, які ведуть до амбітних цілей.

Одним з найперших кроків імплементації OKR-методології є саме навчання лідерів, адже саме їм потрібно буде стати зразком наслідування, донести всім принципи змін, важливість дотримання прозорості процесів та спонукати нижні рівні до ініціативності. Роль лідера полягає в тому, щоб підвищити прагнення людей до того, ким вони можуть стати через амбітні цілі організації, і вивільнити їхню енергію, щоб вони докладали для цього усі свої зусилля та таланти.

Компанія як команда гребців

Сучасний бізнес-світ можна порівняти зі змаганнями з греблі. Здається, ніби у всіх схожий принцип роботи, але до фінішу першим приходить лише один. Базові принципи команд-переможців працюють як і в спорті, так і в сучасних компаніях:

найкращий результат можливий лише за ідеальної злагодженості дій;

імпульс руху усіх учасників повинен бути одночасним та максимальним;

рух відбувається до однієї конкретної цілі через проміжні результати (наприклад, велика дистанція ділиться на менші, для кожної з яких передбачений світ темп руху або реакція на зовнішні умови);

усі недоліки негайно помічаються та усуваються;

кожен учасник наочно спостерігає результат свого внеску та бачить зусилля, які докладають інші члени команди; це сприяє взаємній мотивації та відповідальності не перед конкретним лідером, а перед організацією та амбітною ціллю;

усі зусилля – а це ключовий фактор у сучасних динамічних умовах та високій конкуренції – спрямовані лише на ті рухи, які допомагають рухатися в напрямку цілі; це в рази підвищує шанси на досягнення завдання та дозволяє грамотно керувати людськими та фінансовими ресурсами.

Усі ці переваги можливі лише за підтримки лідерів, які повинні запровадити фундаментальні принципи на всіх рівнях організації.

Прозорість = відсутність бар’єрів

В OKR цілі компанії, команд та кожного працівника – це відкриті дані, адже без цього сподіватися на синхронізацію та узгодженість марно. Окрім того, це виводить стосунки всередині компанії на якісно новий рівень: усі націлені на досягнення своїх цілей, які у свою чергу впливають на загальний розвиток структури. Усі зацікавлені в ефективності кожної “комірки” організації, тому якщо в одній з них виникають труднощі – це помічають і пропонують свою допомогу.

Також філософія OKR побудована на ідеї невпинного зростання, що дозволяє лідерам акцентовано розвивати працівників та пропонувати їм шляхи для зростання, а не демотивувати зосередженістю на проблемах. В OKR виклики сприймаються як двері до можливостей, що дає лідерам можливість лише одного маневру – шукати ці можливості та власним прикладом підтверджувати ефективність цього підходу.

OKR + leagership buy-in: що ви отримаєте “на виході“

Імплементація методології OKR має визначальний вплив на підтримку лідерства, тож якісні позитивні зміни у корпоративній культурі ви побачите вже найближчим часом. Звісно, за умови правильної імплементації фреймворку. Впроваджувати методологію та трансформувати компанію на безперервне зростання краще за підтримки кваліфікованих менеджерів та експертів.

Досвід завжди цінний, і з ним імплементація методології та трансформація корпоративної культури відбудеться “безболісно” та ефективно, а усі зміни позитивно вплинуть на бізнес-показники компанії.

Синергія OKR та підтримки лідерства дозволить отримати наступні переваги:

Узгодженість цілей . Лідерам стане набагато простіше формулювати повсякденні завдання та приймати ефективні рішення, а кожен працівник буде бачити вплив своєї роботи на досягнення глобальних цілей компанії.

Лідерам стане набагато простіше формулювати повсякденні завдання та приймати ефективні рішення, а кожен працівник буде бачити вплив своєї роботи на досягнення глобальних цілей компанії. Невпинний прогрес . OKR спонукає до культивації культури високої продуктивності та взаємодії. Це дозволяє постійно рухатися до цілі, а отже, постійно розвиватися.

OKR спонукає до культивації культури високої продуктивності та взаємодії. Це дозволяє постійно рухатися до цілі, а отже, постійно розвиватися. Ніякого мікроменеджменту . Мікроменеджмент не лише забирає час у лідерів, а й демотивує працівників, адже йдеться не лише про контроль, а й довіру. Натомість OKR передбачає повну прозорість та підтримку, що спрощує контроль за ситуацію та звільняє ресурси на розгляд шляхів для зростання.

Мікроменеджмент не лише забирає час у лідерів, а й демотивує працівників, адже йдеться не лише про контроль, а й довіру. Натомість OKR передбачає повну прозорість та підтримку, що спрощує контроль за ситуацію та звільняє ресурси на розгляд шляхів для зростання. Чіткі пріоритети. Лідери знають, як багато часу займає зважування кількох “рівноцінних” варіантів та ціну неправильного рішення. OKR завдяки вимірюваності впливу на амбітну ціль дозволяє приймати ефективні рішення та спрямовувати ресурси лише не те, що має позитивний бізнес-вплив.

Це лише поверхневі бенефіти, які стануть очевидними вже на перших етапах. Але очевидно, що навіть цей проміжний результат виведе корпоративну культуру компанії на новий рівень, а працівники працюватимуть над завданнями із вищим рівнем мотивації та натхнення.