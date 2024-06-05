Знание английского увеличивает зарплату на 38% - исследование

Претендовать на повышение и получать большую зарплату – такие возможности открываются перед людьми, знающими английский язык. Знание иностранного языка — это то, на что больше всего жалуются работодатели, потому что уровень владения английским у кандидатов оставляет желать лучшего.

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Об этом сообщает компания Work.ua, которая провела исследование рынка труда юриспруденции.

Выяснилось, что одна из ключевых ролей в этой сфере играет знание английского языка. В частности, 15% вакансий в категории «Юриспруденция» содержат требование знания этого языка.

Аналитики проанализировали, какой именно уровень владения языком ожидают работодатели от соискателей:

1% - начальный;

32% - средний;

21% - выше среднего;

38% - продвинутый;

8% – свободно.

"Начальный уровень не дает существенных преимуществ на рынке труда. Это логично, потому что для использования языка в профессиональной сфере этого недостаточно", - подчеркивают в Work.ua.

Кому именно точно нужно учить английский?

Как отмечают аналитики, речь открывает пути к руководящим должностям и современным направлениям юриспруденции .

Речь идет о таких должностях:

начальник юридического отдела;

юрист-международник;

юрист ВЭД;

юрист по интеллектуальной собственности;

юрист по международным грантовым программам;

юрист по защите персональных данных (GDPR);

юрист по оценке комплаенс-рисков;

IT-юрист;

юрист по работе с инновационным бизнесом (в сфере искусственного интеллекта, криптовалюта, блокчейна, Fintech и др.);

корпоративный юрист;

адвокат/юрист по налоговому праву;

юрист по антимонопольному праву.

Чаще всего юристов со знанием английского языка ищут юридические фирмы, IT-компании, общественные организации.

«Знание английского языка — это то, на что больше всего жалуется юридический рынок, потому что уровень владения английским у кандидатов оставляет желать лучшего. Работодатель может доучить молодых специалистов по юридическим вопросам, дать им больше знаний и практики в юридической сфере. Но мы не можем заставлять их изучать и улучшать свой английский» , — поделилась Татьяна Благодир, менеджер по персоналу АО «Адвокатская фирма „Грамацький і партнери“».

Соответствует ли уровень знаний искателей ожиданиям работодателей?

В Work.ua обращают внимание, что 35% кандидатов указали, что владеют английским . При этом их уровень таков:

24% - начальный;

53% - средний;

6% - выше среднего;

16% - продвинутый;

1% – свободно.

"Как видим, преимущественно искатели имеют начальный и средний уровень английского, в то время как работодателям нужны люди с уровнем "выше среднего" и "продвинутый"", - отмечают аналитики.

Владение английским влияет на доход

В Work.ua отмечают, что в английском языке прямо влияет на доход — средний размер зарплаты в категории «Юриспруденция» со знанием английского в апреле 2024 года составлял 27 500 грн, что на 38% выше средней зарплаты в категории.

Английский влияет также на зарплатные ожидания соискателей . Если на уровнях «начальный» и «средний» этот показатель составляет 20 000 грн, то искатели с уровнем выше среднего претендуют на доход 25 000 грн. Соискатели с продвинутым английским хотят зарабатывать не менее 30 000 грн.

"А вот кандидаты со свободным английским неожиданно указали размер желаемой зарплаты 22 500 грн. Более подробный анализ показал, что большая доля этих соискателей претендует на оплачиваемые должности ниже среднего — помощников юриста или адвоката", - сообщают аналитики.

Английский язык станет обязательным в Украине

Отметим, 4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9432 о применении английского языка в Украине.

Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Также документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Напомним, опросы Киевского международного института социологии показали, что 68% взрослых украинцев имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, хотя часто эти знания не глубоки. Вообще же не владеют иностранными языками на любом уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в этом контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).

Источник фото: ua.depositphotos.com