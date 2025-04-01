Держслужбовці отримуватимуть надбавку за знання англійської мови

Уряд затвердив порядок виплати державним службовцям надбавки за володіння англійською мовою. Надбавка в розмірі 10% від окладу буде нараховуватись тим, хто має рівень володіння мовою не нижче В2 (Upper-Intermediate) за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

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Про це інформує Національне агентство України з питань державної служби.

Що відомо про надбавку за знання мови

Надбавка виплачуватиметься за фактично відпрацьований час після надання підтвердних документів та в межах бюджетних коштів, передбачених на оплату праці державних органів.

Це рішення сприятиме мотивації держслужбовців до вивчення англійської мови та її застосування в роботі.

Дана Постанова КМУ набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою статті 4 ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні" № 3760-IX та буде діяти протягом чотирьох років.

Особливий статус англійської мови

У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3760-IX "Про застосування англійської мови в Україні", який надає англійській статус мови міжнародного спілкування.

Закон визначає категорії посад, для яких знання англійської є обов’язковим. Зокрема, це стосується претендентів на посади державної служби категорії "А", а також окремих посад категорій "Б" і "В", перелік яких встановлює Кабінет міністрів.

Нагадаємо, 28 червня 2023 року Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.

Кабінет міністрів затвердив перелік посад державної служби, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою

До таких належать: