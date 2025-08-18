Запланована подія 2

Почти две тысячи компаний задолжали зарплату работникам: где больше всего

1 983 компании задолжали зарплату работникам в этом году / Depositphotos

В Украине на август 2025 года в Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам. Почти 2 тысячи компаний не выплатили работникам зарплату. Чаще всего задолжали государственные и акционерные общества. Больше всего производств открыто на Сумщине, в Киеве и Днепропетровщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

1 983 компании задолжали зарплату

Отмечается, что 35 471 производства по долгам по заработной плате открыто в Украине по состоянию на начало августа 2025 года. Это на 11% больше, чем в конце 2021 года.

По данным аналитиков, в общей сложности 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату.

Чаще всего должниками являются государственные предприятия

В "Опендатаботе" отмечают, что чаще всего должниками являются государственные предприятия - 11 562 (33%), акционерные общества - 10 308 (29%) и общества с ограниченной ответственностью - 6 298 (18%).

Лидером по количеству производств стало Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — 4063 открытых дела. На втором месте Карпатнефтехим   с 1188 производствами, а далее   Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - Инжиниринг - 1015.

Кроме того, 7% от общего количества производств приходится на различные облавтодоры — 2 499 открытых производств за неуплаченную зарплату.

А среди крупных украинских финансовых групп больше долгов из-за неуплаченной зарплаты имеют 2 компании   группы Дмитрия Фирташа – по 336 и 2 производства соответственно.

Чем занимаются компании, имеющие долги по зарплате

По данным "Опендатабота", чаще всего зарплату задерживают компании, занимающиеся производством машин и оборудования - 5 681 производства или 16% от общего количества. На втором месте среди должников по зарплате предприятия, занимающиеся строительством - 2696 или 7,6%. Закрывают тройку компании по производству химической продукции – 2 670 или 7,5%.

Где больше всего задерживают зарплату

Больше всего задолжали предприятия в прифронтовой Сумской области – 6 305, на втором месте столица – 3 784, на третьем – Днепропетровщина с 2 456 производствами.

В 56% случаев зарплату задолжали мужчинам, еще 44% приходится на женщин.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон №8222, вводящий единые подходы к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и системы грейдов.

Автор:
Светлана Манько