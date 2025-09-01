Средняя зарплата в Украине в июле составила 26,5 тысячи гривен: в каких регионах платят больше всего

Средняя заработная плата в Украине в июле 2025 года составила 26 499 гривен. Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве – 40 546 грн, самый низкий в Черновицкой области – 19 202 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной службы статистики.

Где самые высокие и самые низкие зарплаты

По данным ведомства, самые высокие показатели средней зарплаты зафиксированы в:

г. Киев – 40 546 грн

Луганская область – 34 553 грн

Днепропетровская область – 27 413 грн

В то же время самые низкие средние зарплаты получали в:

Черниговской области – 19 920 грн

Кировоградской области – 19 522 грн

Черновицкой области – 19 202 грн

В Госстате подчеркнули, что уровень зарплат зависит от структуры экономики региона, количества предприятий и их специализации.

Как пример, в ведомстве привели Луганскую область, где большинство предприятий – это учреждения бюджетной сферы, процесс релокации которых продолжается.

Кроме того, в июле уровень зарплаты растет из-за сезонных выплат в бюджетных учреждениях – «отпускные» и премии за полугодие.

Средняя заработная плата определяется путем деления фонда оплаты труда штатных работников на их среднесписочное количество за соответствующий период (месяц, квартал, год).

Госстат подчеркнул, что методология исчисления средней зарплаты отвечает европейским стандартам.

Напомним, на август 2025 года в Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам. Почти 2 тысячи компаний не выплатили работникам зарплату. Чаще всего задолжали государственные и акционерные общества. Больше всего производств открыто на Сумщине, в Киеве и Днепропетровщине.