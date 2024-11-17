Зарплаты на АЗС в июле-сентябре выросли на 27%

Средняя легальная заработная плата в компаниях, ведущих розничную торговлю горючим, в июле-сентябре составила 20,8 тысячи гривен, что на 27% выше соответствующего показателя в прошлом году (16,3 тысячи гривен).

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Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, указав, что органы Государственной налоговой службы проводят соответствующую "работу" с компаниями отрасли.

По его словам, рост в указанный период произошел у 109 субъектов хозяйствования, торгующих горючим. При этом в сентябре показатель средней зарплаты наемных работников в этой сфере вырос уже до 22,9 тысячи гривен.

Благодаря росту зарплат в бюджет за 10 месяцев 2024 сети заправок уплатили налога на доходы физических лиц на 22,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года, а именно 2,8 миллиарда гривен.

"Среди плательщиков, например, известная компания на "А" увеличила уровень заработной платы на 82% — с 9,1 тысячи до 16,6 тысяч гривен в третьем квартале 2024 года до третьего квартала 2023 года", — добавил Гетманцев.

Отметим при этом, что по данным Нефтегазовой ассоциации Украины, по состоянию на сентябрь в стране работали 419 АЗС с признаками нелегальности. Почти четверть из них – во Львовской области, еще по 10% приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области.