Дизель из конденсата: на Буковине разоблачили незаконное производство и продажу горючего на 8 млн грн
В Черновицкой области разоблачили группу из четырех человек, наладивших незаконное изготовление и продажу суррогатного горючего. Фигуранты официально объявлены о подозрении в совершении преступления.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба БЭБ.
По данным следствия, организатором выступил местный предприниматель, который привлек к противоправной деятельности троих подельников для масштабного сбыта суррогата.
Как работала схема
Незаконное производство было обустроено на территории нефтесклада в одном из поселков Черновицкого района.
Участники схемы закупали дизельное топливо, газовый конденсат и другие дешевые компоненты, которые смешивали для получения низкого качества продукта.
Получившуюся смесь выдавали за стандартное дизельное топливо. Для транспортировки сырья и готовой продукции злоумышленники использовали специализированные грузовики и автоцистерны.
Миллионные обороты
В течение года группа изготовила и реализовала более 177 000 литров фальсификата. Примерная рыночная стоимость проданного горючего превышает 8 млн грн.
Продукцию продавали через сеть автозаправочных станций региона, а также направления водителям.
В ходе санкционированных обысков детективы изъяли более 30 тысяч литров горючего, которое по выводам экспертизы не отвечает государственным стандартам.
Также изъято оборудование для перекачки нефтепродуктов, транспортные средства и документацию.
Четверым участникам группы сообщено о подозрении по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, совершенного группой лиц.
Организатору схемы дополнительно инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путём.
