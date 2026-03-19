Дизель из конденсата: на Буковине разоблачили незаконное производство и продажу горючего на 8 млн грн

Организаторы схемы продали более 177 тысяч литров суррогата в год / БЄБ

В Черновицкой области разоблачили группу из четырех человек, наладивших незаконное изготовление и продажу суррогатного горючего. Фигуранты официально объявлены о подозрении в совершении преступления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба БЭБ.

По данным следствия, организатором выступил местный предприниматель, который привлек к противоправной деятельности троих подельников для масштабного сбыта суррогата.

Как работала схема

Незаконное производство было обустроено на территории нефтесклада в одном из поселков Черновицкого района.

Участники схемы закупали дизельное топливо, газовый конденсат и другие дешевые компоненты, которые смешивали для получения низкого качества продукта.

Получившуюся смесь выдавали за стандартное дизельное топливо. Для транспортировки сырья и готовой продукции злоумышленники использовали специализированные грузовики и автоцистерны.

Миллионные обороты  

В течение года группа изготовила и реализовала более 177 000 литров фальсификата. Примерная рыночная стоимость проданного горючего превышает 8 млн грн.

Продукцию продавали через сеть автозаправочных станций региона, а также направления водителям.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли более 30 тысяч литров горючего, которое по выводам экспертизы не отвечает государственным стандартам.

Также изъято оборудование для перекачки нефтепродуктов, транспортные средства и документацию.

Четверым участникам группы сообщено о подозрении по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, совершенного группой лиц.

Организатору схемы дополнительно инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путём.

Напомним, в Киеве разоблачили деятельность двух автозаправочных станций (АЗС), которые функционировали в столице и реализовывали незаконно изготовленное горючее.

Автор:
Татьяна Бессараб