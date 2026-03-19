Дизель із конденсату: на Буковині викрили незаконне виробництво та продаж пального на 8 млн грн

У Чернівецькій області викрили групу з чотирьох осіб, які налагодили незаконне виготовлення та продаж сурогатного пального. Фігурантам офіційно оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організатором виступив місцевий підприємець, який залучив до протиправної діяльності трьох спільників для масштабного збуту сурогату.

Як працювала схема

Незаконне виробництво було облаштоване на території нафтоскладу в одному із селищ Чернівецького району.

Учасники схеми закуповували дизельне пальне, газовий конденсат та інші дешеві компоненти, які змішували для отримання продукту низької якості.

Отриману суміш видавали за стандартне дизельне пальне. Для транспортування сировини та готової продукції зловмисники використовували спеціалізовані вантажівки та автоцистерни.

Мільйонні обороти

Протягом року група виготовила та реалізувала понад 177 тисяч літрів фальсифікату. Орієнтовна ринкова вартість проданого пального перевищує 8 млн грн.

Продукцію збували через мережу автозаправних станцій регіону, а також напряму водіям.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 30 тисяч літрів пального, яке за висновками експертизи не відповідає державним стандартам.

Також було вилучено обладнання для перекачування нафтопродуктів, транспортні засоби та документацію.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, вчиненого групою осіб.

Організатору схеми додатково інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

