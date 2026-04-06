На Київщині ліквідували мережу АЗС з нелегальним пальним: де заправляли фальсифікатом

На Київщині ліквідували незаконні заправки, які отримували пальне з нелегальної нафтобази. Загальна вартість вилучених активів оцінюється у понад 6 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність п’яти таких пунктів у Білоцерківському районі, що функціонували в межах двох кримінальних проваджень щодо незаконного обігу підакцизних товарів.

Схема постачання та відсутність контролю якості

Слідство встановило, що заправки отримували нафтопродукти з нелегальної нафтобази, яка діяла поза межами офіційного обліку.

Під час обшуків на об'єктах не виявили жодних сертифікатів якості, паспортів пального або документів, що підтверджують законне походження продукції.

Фактично споживачам реалізовували фальсифіковане пальне невідомого складу.

Обсяги вилученого майна та пального

У ході операції правоохоронці вилучили близько 50 тонн дизельного пального та понад 30 тонн бензину марки А-95.

Окрім нафтопродуктів, під арешт потрапило обладнання: резервуари для зберігання, паливно-розподільні комплекси, комп’ютерна техніка та фінансова документація, що підтверджує тіньову діяльність.

Загальна вартість вилучених активів оцінюється у понад 6 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

