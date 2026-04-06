Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині ліквідували мережу АЗС з нелегальним пальним: де заправляли фальсифікатом

нелегальні азс
БЕБ ліквідувало мережу нелегальних АЗС у Київській області / БЕБ

На Київщині ліквідували незаконні заправки, які отримували пальне з нелегальної нафтобази. Загальна вартість вилучених активів оцінюється у понад 6 мільйонів гривень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність п’яти таких пунктів у Білоцерківському районі, що функціонували в межах двох кримінальних проваджень щодо незаконного обігу підакцизних товарів.

Схема постачання та відсутність контролю якості

Слідство встановило, що заправки отримували нафтопродукти з нелегальної нафтобази, яка діяла поза межами офіційного обліку.

Під час обшуків на об'єктах не виявили жодних сертифікатів якості, паспортів пального або документів, що підтверджують законне походження продукції.

Фактично споживачам реалізовували фальсифіковане пальне невідомого складу.

Обсяги вилученого майна та пального

У ході операції правоохоронці вилучили близько 50 тонн дизельного пального та понад 30 тонн бензину марки А-95.

Окрім нафтопродуктів, під арешт потрапило обладнання: резервуари для зберігання, паливно-розподільні комплекси, комп’ютерна техніка та фінансова документація, що підтверджує тіньову діяльність.

Загальна вартість вилучених активів оцінюється у понад 6 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Нагадаємо, у Києві викрили діяльність двох автозаправних станцій (АЗС), які функціонували в столиці та реалізовували незаконно виготовлене пальне.

Автор:
Тетяна Бесараб