14 тонн конфискованного горючего: в Киевской области прекратили работу двух нелегальных АЗС

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области прекратили деятельность двух нелегальных автозаправочных станций. Точки незаконных продаж функционировали в Борисполе и Белой Церкви.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что АЗС осуществляли хранение и розничную реализацию горючего без необходимых разрешительных документов. Во время обысков детективы БЭБ не обнаружили ни одной сопроводительной документации, подтверждающей законное происхождение и качество нефтепродуктов.

Кроме того, на объектах отсутствовали лицензии на право розничной торговли горючим, сертификаты качества, а расчеты производились без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В ходе проведения следственных действий детективы изъяли:

около 14 тонн бензина марки А-95 и дизельного горючего;

топливно-раздаточные комплексы;

резервуары для хранения горючего;

черновую бухгалтерию.

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Напомним, ранее в Киевской области уже ликвидировали сеть АЗС с нелегальным горючим и обнаружили, где заправляли фальсификатом. Тогда незаконные заправки получали продукцию из подпольной нефтебазы, а общая стоимость изъятых активов превысила 6 миллионов гривен.

Также в апреле БЭБ ликвидировало 10 нелегальных АЗС в трех областях Украины во время серии масштабных проверок в Полтавском регионе и соседних областях.

Кроме того, теневая схема с горючим была раскрыта в Кривом Роге, где закрыли восемь АЗС и изъяли имущества на 20 млн. грн. Там организованная группа наладила полный цикл незаконного производства и сбыта фальсифицированных горюче-смазочных материалов.