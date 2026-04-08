БЭБ ликвидировало 10 нелегальных АЗС в трех областях Украины

В марте детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области провели серию обысков, в результате которых приостановлена деятельность 10 нелегальных автозаправочных станций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

В ходе расследования установлено, что фигуранты закупали бензин, дизельное горючее и сжиженный газ у подпольных производителей.

Продукция реализовывалась без сертификатов качества и документов происхождения.

Такое горючее не проходило необходимых проверок на соответствие стандартам, что могло привести к повреждению транспортных средств потребителей.

Наибольшее количество незаконных объектов ликвидировано в Днепропетровской области, где прекратили работу семь АЗС в городах Днепр, Павлоград и Кривой Рог.

В Харьковской области детективы закрыли две точки продажи горючего.

На Полтавщине разоблачена станция в одном из поселков, которая функционировала без регистрации более года. Все объекты работали вне правового поля, что создавало угрозу безопасности граждан и приводило к ущербу бюджету.

По итогам проведенных мероприятий по незаконному обороту изъято более 51 тысячи литров горюче-смазочных материалов сомнительного происхождения. В частности:

16,5 тыс. л дизельного горючего;

20,5 тыс. л бензина;

свыше 14 тыс. л сжиженного газа.

