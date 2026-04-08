БЕБ ліквідувало 10 нелегальних АЗС у трьох областях України

У березні детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області провели серію обшуків, у результаті яких припинено діяльність 10 нелегальних автозаправних станцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Під час розслідування встановлено, що фігуранти закуповували бензин, дизельне пальне та скраплений газ у підпільних виробників.

Продукція реалізовувалася без сертифікатів якості та документів про походження.

Таке пальне не проходило необхідних перевірок на відповідність стандартам, що могло призвести до пошкодження транспортних засобів споживачів.

Найбільшу кількість незаконних об’єктів ліквідовано на Дніпропетровщині, де припинили роботу сім АЗС у містах Дніпро, Павлоград та Кривий Ріг.

У Харківській області детективи закрили дві точки продажу пального.

На Полтавщині викрито станцію в одному із селищ, яка функціонувала без реєстрації понад рік. Усі об'єкти працювали поза правовим полем, що створювало загрозу безпеці громадян та призводило до збитків бюджету.

За підсумками проведених заходів із незаконного обігу вилучено понад 51 тисячу літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження. Зокрема:

16,5 тис. л дизельного пального;

20,5 тис. л бензину;

понад 14 тис. л скрапленого газу.

