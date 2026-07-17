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ВСУ нанесли удары по крупнейшему НПЗ в центральной России и поразили российский корабль в Керчи

"Светляк"
ВСУ нанесли удары по крупнейшему НПЗ в центральной России и поразили российский корабль в Керчи

В течение 16 июля и в ночь на 17 июля 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли серии мощных ударов по важным военным и экономическим объектам российских оккупантов. Главной целью сделок стало снижение военно-экономического потенциала страны-агрессора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Генштаба.

Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в Ярославле. Это самый большой НПЗ в центральной части России, который перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает топливом российскую армию и предприятия ВПК. На территории завода зафиксировано попадание, повлекшее пожар. Степень повреждений уточняется.

Удары по морю, мостам и тыловой логистике

Кроме удара по территории РФ, украинские силы отработали по российским объектам в Крыму и на оккупированных территориях. В частности, в Керчи был поражен сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк", который оккупанты использовали для патрулирования и сопровождения судов. Также под удар попали:

  • два танкера (один из них — газовоз) и буксир в акваториях Черного и Азовского морей, перевозивших топливо для армии РФ в обход санкций;
  • нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" и состав горюче-смазочных материалов в Керчи;
  • нефтебаза "Шахтерск" в Донецкой области.

Для срыва враждебной логистики Силы обороны поразили железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки, Донецкая область, а также автомобильный мост в Козине, Курская область РФ. Вдобавок подтверждено поражение состава материально-технических средств оккупантов возле Покровска и командно-наблюдательного пункта в районе Новотроицкого Донецкой области.

Напомним, Украина за ночь атаковала 17 российских нефтяных танкеров и два газовоза в Черном море. Украинские силы в ночь на 15 июля 2026 г. совершили масштабную атаку на российскую морскую логистику, которая является частью стратегии Киева по блокированию экспорта топлива, финансирующего военный бюджет Кремля.

Автор:
Максим Кольц