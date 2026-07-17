ЗСУ завдали ударів по найбільшому НПЗ у центральній Росії та уразили російський корабель у Керчі

Протягом 16 липня та в ніч на 17 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії потужних ударів по важливих воєнних та економічних об'єктах російських окупантів. Головною метою операцій стало зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Генштабу.

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Славнефть-Янос" у Ярославлі. Це найбільший НПЗ у центральній частині Росії, який переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує паливом російську армію та підприємства ВПК. На території заводу зафіксовано влучання, яке спричинило пожежу. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Удари по морю, мостах та тиловій логістиці

Окрім удару по території РФ, українські сили відпрацювали по російських об'єктах у Криму та на окупованих територіях. Зокрема, у Керчі було уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк", який окупанти використовували для патрулювання та супроводу суден. Також під удар потрапили:

два танкери (один із них — газовоз) та буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів, які перевозили паливо для армії РФ в обхід санкцій;

нафтовий термінал "ТЭС-Терминал-1" та склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі;

нафтобаза "Шахтарськ" у Донецькій області.

Для зриву ворожої логістики Сили оборони уразили залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки, Донецька область, а також автомобільний міст у районі Козиного, Курська область РФ. На додачу, підтверджено ураження складу матеріально-технічних засобів окупантів біля Покровська та командно-спостережного пункту в районі Новотроїцького Донецької області.

Нагадаємо, Україна за ніч атакувала 17 російських нафтових танкерів та два газовози у Чорному морі. Українські сили в ніч на 15 липня 2026 року здійснили масштабну атаку на російську морську логістику, яка є частиною стратегії Києва з блокування експорту палива, що фінансує воєнний бюджет Кремля.