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Еще один крупный НПЗ в России остановил работу после атаки украинских дронов

НПЗ
После удара дронов в России остановился крупный нефтеперерабатывающий завод

Сызранский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Самарской области полностью остановил переработку сырья с 12 июля после атаки украинских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, после налета дронов 12 июля на заводе мощностью 8,5 млн. тонн в год получила повреждения установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивала 29% мощности НПЗ (7,1 тысячи тонн в сутки).

Вторая установка АВТ-6, дающая 71% мощности завода, была остановлена еще в конце мая, также после атаки БПЛА.

С 13 июля Сызранский НПЗ приостановил реализацию нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Сызранский НПЗ, ежегодно выпускающий около 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизтоплива, стал четвертым российским нефтезаводом, который остановил производство в июле.

По данным источников Reuters, в июле производств бензина в России упало до двух третей от внутреннего потребления – 75-80 тысяч тонн в сутки при спросе в летние месяцы около 115-120 тысяч тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 40% от нормы и сейчас примерно равен внутреннему потреблению, однако избыточных объемов для экспорта нефтекомпании больше нет, оценивали собеседники агентства.

Удары по российским НПЗ

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре. Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России вынуждены были остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов.

Среди подвергшихся атакам нефтеперерабатывающих заводов — Кирисский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Также Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России,   приостановил работу   после атаки украинских дронов, которая произошла 6 июля.

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу до 2027 года.

Украинские атаки вывели из строя до 40%   нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Автор:
Светлана Манько