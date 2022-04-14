Министра Чернышова обвинили в желании отдать Харьков иностранному архитектору – СМИ

За идеей предложить британскому архитектору и дизайнеру Норману Фостеру принять участие в послевоенной реконструкции Харькова стоит министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

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Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "Факты". По словам источников, идея Чернышова состоит в том, чтобы полностью отдать город "в распоряжение" компании Foster+Partners. Журналисты считают, что несмотря на известность Фостера, полностью отдавать ему разрушенный войной город-миллионник нельзя.

"Если мы посмотрим на портфолио Foster+Partners, то их основные клиенты – это крупные частные корпорации, такие как Русская медная компания подсанкционного ныне олигарха Игоря Алтушкина или, а также богатые правительства и муниципалитеты, которые могут себе позволить оплатить работу дорогих специалистов. И даже если лично Норман Фостер и вся его команда будут безвозмездно волонтерить, генерируя идеи для восстановления Харькова после войны (что очень сомнительно, скорее всего их работа будет оплачиваться либо другими проектами, либо частными меценатами), то за строительные материалы для предложенных решений и работу людей, которые эти решения будут реализовывать, придется платить", – говорится в статье.

Поскольку речь идет о комплексном восстановлении города-миллионника, то, скорее всего, значительная часть этих миллиардных затрат ляжет на очень скромный после войны городской бюджет и бюджет страны, либо на специализированные международные трастовые фонды, средствами которых тоже не стоило бы "разбрасываться".

Несмотря на то, что в портфолио Foster+Partners есть и жилые, и офисные здания, "хай-тек" это все-таки больше про эксперимент и способность "выделиться" на фоне стандартных решений. Ради этого заказчик может пожертвовать функциональностью и эффективностью проекта.

"Искореженному войной Харькову явно будет не до архитектурных экспериментов. Как и другим изувеченным снарядами городам, ему нужно будет "перепридумывать" не только жилье, но и социальную, инженерную инфраструктуру, закладывать энергоэффективные решения – и все это делать быстро и в рамках очень ограниченных бюджетов. А это, как мы знаем, не то, ради чего нанимают дорогие архитектурные бюро", – отмечается в материале.

Кроме всего перечисленного, в Украине есть достаточно архитекторов, которые успешно проектируют и жилье, и промышленные решения, и, очевидно, гораздо лучше понимают культурный и социальный контекст происходящего сейчас в стране.

"Не говоря уже о чисто экономической и социально-политической составляющей, которая предполагает, что загрузка собственных специалистов заказами в условиях послевоенного восстановления – это необходимый и единственно правильный путь для запуска экономики. Вряд ли этого не понимает министр регионального развития Чернышов, которые непосредственно отвечает и за работу строительной отрасли, и за будущее восстановление городов", – говорится в материале.

"Конечно, международные коллаборации должны присутствовать и творчески интегрироваться в новое пространство, но первую скрипку в этих процессах должны все же играть украинские компании и бюро. В конце концов, каким бы богатым не был опыт уважаемого агентства, …, в его портфолио все равно нет города-миллионника, разрушенного войной. Сегодня руководство Минрегиона во главе с Чернышовым и его партнеры в мэрии Харькова хотят предоставить международным компаниям возможность записать такой опыт в свое резюме. Но что это, если не углубление комплекса неполноценности, который нам так активно насаждали до войны и с которым, после ее завершения, мы, вообще-то, должны были бы навсегда распрощаться", – подытоживает издание.