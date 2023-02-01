В Prozorro создадут отдельный раздел закупок продовольствия для ВСУ

Правительство инициировало создание рабочей группы, которая должна разработать обновленную систему закупок продовольствия для армии.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Новый механизм закупок должен сбалансировать соблюдение секретности и публичный контроль, но одновременно обеспечить бесперебойность поставок. Обязательным элементом такой системы должно стать публикация цен на продукты питания в открытом доступе.

"Мы должны изменить подходы к государственным закупкам продуктов в военной сфере таким образом, чтобы максимально расширить конкуренцию для поставщиков. Именно конкуренция может обеспечить справедливые цены и бесперебойные поставки. Сейчас мы работаем над созданием отдельного раздела в Prozorro именно для военных нужд. Наша основная цель сделать все возможное, чтобы закупки еды для армии происходили эффективно, а поставки были своевременными и качественными", - пояснила министр экономики Юлия Свириденко.

Кроме того, новый механизм закупок может базироваться на принципах, уже заложенных в Постановление №1275, которое регулирует закупку вещевого имущества.

"Есть предложение расширить действие рамочного соглашения для нужд обороны, регулируемого Постановлением №1275 для закупок вещевого имущества, на продукты питания. А также одновременно мы прорабатываем техническую реализацию рамочного соглашения для нужд обороны в Prozorro. Мы предлагаем Минобороны перейти от закупки услуг питания" "К закупке "продуктов питания с доставкой", - рассказала Надежда Бигун, замминистра экономики.

Она добавила, что кроме того есть предложения изменить сроки заключения контрактов – заключать договор с поставщиком будут не на год, как это делается сейчас, а на квартал.

"В таком случае не будет такого существенного влияния на цены сезонного фактора, и поставщикам не нужно будет закладывать в контракты такие большие риски, как это происходило с ценами на овощи при формировании предложения на год. Также мы предлагаем ввести функцию пересмотра лотов по регионам, что позволит привлечь существенно более широкий рынок поставщиков", - пояснила Бигун.

По ее словам, Министерство экономики Украины максимально заинтересовано в широчайшем привлечении бизнеса к закупкам продовольствия для ВСУ.

"Министерство экономики должно стать площадкой для эффективного диалога между бизнесом и заказчиками в сфере обороны, чтобы найти общий язык и разработать такой механизм, который будет одновременно отвечать требованиям прозрачности и безопасности государства", - резюмировала Бигун.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль накануне поручил разработать обновленную систему закупок для армии, сбалансирующую соблюдение секретности и публичный контроль..

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и собиралось обратиться в Службу безопасности. Кроме того, глава ведомства Алексей Резников впоследствии объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ.

После начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных, с должности уволили Директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.