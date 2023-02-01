В Prozorro створять окремий розділ закупівель харчів для ЗСУ

Уряд ініціював створення робочої групи, яка має розробити оновлену систему закупівель харчів для армії.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що новий механізм закупівель має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль, але одночасно забезпечити безперебійність постачання. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти харчування у відкритому доступі.

"Ми маємо змінити підходи до державних закупівель продуктів у військовій сфері таким чином, щоб максимально розширити конкуренцію для постачальників. Саме конкуренція може забезпечити справедливі ціни та безперебійне постачання. Зараз ми працюємо над створенням окремого розділу в Prozorro саме для військових потреб. Наша основна мета зробити все можливе, задля того щоб закупівлі їжі для армії відбувались ефективно, а поставки були своєчасними та якісними", - пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, новий механізм закупівель може базуватися на принципах, що вже закладено в Постанову №1275, яка регулює закупівлю речового майна.

"Є пропозиція, розширити дію рамкової угоди для потреб оборони, що регулюється Постановою №1275 для закупівель речового майна, на продукти харчування. А також одночасно ми опрацьовуємо технічну реалізацію рамкової угоди для потреб оборони в Prozorro. Ми пропонуємо Міноборони перейти від закупівлі "послуг харчування" до закупівлі "продуктів харчування з доставкою", - розповіла Надія Бігун, заступник міністра економіки.

Вона додала, що крім того, є пропозиції змінити терміни укладання контрактів – заключати договір з постачальником будуть не на рік, як це робиться зараз, а на квартал.

"У такому випадку не буде такого суттєвого впливу на ціни сезонного фактора, і постачальникам не треба буде закладати до контрактів такі великі ризики, як це відбувалось з цінами на овочі при формуванні пропозиції на рік. Також ми пропонуємо ввести функцію перегляду лотів за регіонами, що дозволить залучити суттєво ширший ринок постачальників", - пояснила Бігун.

За її словами, Міністерство економіки України максимально зацікавлено в якнайширшому залученні бізнесу до закупівель харчів для ЗСУ.

"Міністерство економіки має стати майданчиком для ефективного діалогу між бізнесом та замовниками в сфері оборони, щоб знайти спільну мову і розробити такий механізм, який буде одночасно відповідати вимогам прозорості і безпеки держави", - резюмувала Бігун.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні доручив розробити оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.

Після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових, з посади звільнили Директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького.