НАБУ оголосило в розшук ексголову ФДМ Сенниченка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваних у кримінальному провадженні щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічна компанії.

Як ідеться на сайті відомства, серед них колишній голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, доцент Університету державної фіскальної служби Андрій Гмирін, інвестиційний банкір Павло Присяжнюк, колишній очільник ОПЗ Микола Парсентньєв, співвласник компанії "Агро Газ Трейдинг" Олександр Горбуненко, партнер "Агро Газ Трейдинг" Володимир Колот та ексголова правління ОГХК Артур Сомов.

Нагадаємо, що 22 березня НАБУ повідомило про викриття угрупування на чолі з Сенниченком, метою якого було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки через призначення в їхні органи управління керованих осіб.

Одночасно, за даними слідства, голова ФДМ разом з іншими членами організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації в складі так званих "бек-офісів", не будучи службовцями цих підприємств.

Окрім Сенниченка, про підозру в участі у злочинній організації та привласненні майна в особливо великих розмірах повідомлено, за формулюваннями НАБУ, співорганізатору - наближеній до голови ФДМ особі, раднику голови ФДМ, двом виконувачам в різний час обов’язків директора ОПЗ, виконуючому обов’язки керівника ОГХК, двом власникам компанії-переможця аукціону щодо ОПЗ та ще двом співучасникам злочину.

Колишнього керівника ОПЗ й радника колишнього голови Фонду держмайна затримали, одному підозрюваному вручили підозру без затримання. Решта перерахованих вище семеро осіб, в тому числі ексголова ФДМ, отримали підозри заочно.