В Украине запустили еще две газовые скважины: сколько дают голубого топлива

АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые пробурены в одном месторождении и дают более 200 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что две высокодебитные буровые скважины пробурены на одном месторождении: на одной из них пробурен боковой ствол, вторая – введена в эксплуатацию после бурения.

"Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Специалисты провели анализ состояния скважины, состояния разработки этого участка месторождения и увидели перспективы восстановления скважины", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Чтобы восстановить эту скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта.

"Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительных свыше 100 тыс. куб. м голубого топлива для страны", – комментирует Олег Толмачев, и.о. генерального директора "Укргаздобычи".

Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тыс. куб. м газа. Высокий результат обеспечили благодаря удачному выбору командой разработчиков места бурения, а также проведение четырех стадий гидроразрыва пласта.

На этом месторождении с 2021 года реализуется план его активного разрушения. В этом году месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 млрд куб. м.

Недавно АО "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива. Участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто буровой скважиной почти 4 тыс. м.

Также "Укргаздобыча" открыла перспективную залежь в мезозойском газоносном комплексе Карпат на месторождении, которое считалось истощенным.