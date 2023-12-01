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"Нафтогаз" запустил в ноябре три новых скважины: какая добыча газа
Группа "Нафтогаз" в ноябре увеличила добычу газа более чем на 400 тыс. куб. м ежедневно, введя в эксплуатацию три новых скважины.
Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышев.
"Продолжаем наращивать добычу украинского газа! Только за ноябрь ввели в эксплуатацию три высокодебитных скважины (...). Суммарно в ноябре мы имеем дополнительно более 400 тыс. куб. м газа в сутки!" – написал он.
Он рассказал, что две скважины совершенно новые и являются результатом реализации крупнейшей в истории современной Украины программы 3D-сейсморазведочных исследований.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Третья скважина пребывания в ликвидационном фонде в течение 35 лет была восстановлена.
Добыча газа в Украине
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует следующий отопительный сезон пройти без импорта голубого топлива. Для этого компания хочет увеличить газодобычу на 1 млрд куб. м. и уже ввела в эксплуатацию шесть новых скважин.
Чернышев рассказал, что с начала 2023 года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию семь скважин с высоким уровнем добычи газа – более 100 тыс. куб. м в день. Шесть скважин новые, они установлены после бурения, а седьмой запущен после капитального ремонта.
В общей сложности они способны добывать около 1,5 млн куб. м газа в сутки.
В мае "Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы. Она добывает 580 тысяч кубометров газа в сутки.
По словам Чернышева, отопительный сезон 2023/2024, планируется впервые пройти без импорта газа. При этом по состоянию на октябрь в Украине было накоплено 15,75 млрд кубометров газа из 14,7 необходимых.