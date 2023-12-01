"Нафтогаз" запустив у листопаді три нові свердловини: який видобуток газу

Група "Нафтогаз" у листопаді збільшила видобуток газу на понад 400 тис. куб. м щоденно, ввівши в експлуатацію три нові свердловини.

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Про це повідомив голова компанії Олексій Чернишов.

"Продовжуємо нарощувати видобуток українського газу! Лише за листопад ввели в експлуатацію три високодебітні свердловини (...). Сумарно в листопаді ми маємо додатково понад 400 тис. куб. м газу на добу!" - написав він.

Він розповів, що дві свердловини абсолютно нові і є результатом реалізації найбільшої в історії сучасної України програми 3D-сейсморозвідувальних досліджень.

Третя свердловина перебування у ліквідаційному фонді протягом 35 років і була відновлена.

Видобуток газу в Україні

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” планує наступний опалювальний сезон пройти без імпорту блакитного палива. Для цього компанія хоче збільшити газовидобуток на 1 млрд куб. м. і вже ввела в експлуатацію шість нових свердловин.

Чернишов розповів, що з початку 2023 року Укргазвидобування ввело в експлуатацію сім свердловин із високим рівнем видобутку газу – понад 100 тис. куб. м на добу. Шість свердловин є новими, вони встановлені після буріння, а сьому запустили після капітального ремонту.

Загалом вони здатні видобувати близько 1,5 млн куб. м газу на добу.

У травні "Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловинза останні роки. Вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу.

За словами Чернишова, опалювальнийо сезон 2023/2024, планується вперше пройти без імпорту газу. При цьому, станом на жовтень в Україні було накопичено 15,75 млрд кубометрів газу із 14,7 необхідних.