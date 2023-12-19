В Україні запустили ще дві газові свердловини: скільки дають блакитного палива

АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які пробурені в одному родовищі та дають понад 200 тис. куб. м газу за добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що дві високодебітні свердловини пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурено бічний стовбур, друга – введена в експлуатацію після буріння.

"Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці провели аналіз стану свердловини, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини", - підкреслили в "Нафтогазі".

Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта.

"Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива для країни", – коментує Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис. куб. м газу. Високий результат забезпечили завдяки вдалому вибору командою розробників місця буріння, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта.

На цьому родовищі з 2021 року втілюється план його активного розбурювання. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м.

Нещодавно АТ "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива. Ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.

Також "Укргазвидобування" відкрило перспективний поклад у мезозойському газоносному комплексі Карпат на родовищі, яке вважалося виснаженим.